台東縣疫苗覆蓋率29.6% 綠島更達44%

台東縣政府今天表示，截至7月24日台東疫苗覆蓋率已達29.6%，其中綠島鄉涵蓋率最高為44%；明天起全國警戒降為2級，但因持續有本土確診個案，仍呼籲民眾要遵照中央防疫規範。

縣府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，縣長饒慶鈴說，台東已維持超過1個月都零確診，統計至7月24日止，設籍台東民眾的疫苗覆蓋率已達29.6%，其中綠島鄉涵蓋率最高有44%。

中央宣布7月27日降為防疫2級警戒，多項管制逐步放寬，饒慶鈴提醒民眾，防疫仍不能鬆懈，外出全程佩戴口罩、執行實聯制、保持社交安全距離、集會活動人數上限為室內50人及室外100人等，也建議餐飲仍儘可能以外帶為主。

關於台東縣的莫德納疫苗第2劑預約，饒慶鈴說，扣除孕婦保留劑後僅剩392劑，依中央規定僅第1至3類人員可於28日內施打第2劑，若是沒有預約到，可等1922系統開放時再預約。

AZ疫苗部分，中央目前撥補台東還有約6000劑，其中3000劑為1922系統預約，本週陸續為民眾施打；另3000劑則是中央核可專案施打。專案施打一是鄉鎮市公所人員，另一部分約2000劑提供觀光產業從業人員專案施打，統一由台東縣觀光協會造冊。

至於疫苗混打，中央流行疫情指揮中心雖然將開放可混打，但確切的時間和作為尚未明訂，民眾須再耐心等待。

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