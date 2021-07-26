全台逾667萬人次打疫苗 疫苗涵蓋率破27%

根據指揮中心最新統計，國內疫苗接種人次突破667萬，人口涵蓋率超過27%、劑次人口比突破28%；明天起也將開放第4輪疫苗預約，指揮中心呼籲38歲以上民眾儘速預約。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，國內疫苗接種速度持續加快，24日到25日間共有28萬3105人次，累計接種667萬4129人次，疫苗人口涵蓋率27.39%，劑次人口比28.42%。

另外，疫苗不良反應事件再增228件，其中109件為非嚴重不良事件、23件死亡、1件疑似嚴重過敏、95件其他疑似嚴重不良事件。

指揮中心發言人莊人祥表示，接種AZ疫苗後的死亡通報案件中，有一名26歲男性個案，本身罹患罕病，接種5天後在家中被家人發現無生命跡象，當地衛生所相驗死因為呼吸衰竭，為接種疫苗後死亡最年輕的案例。

值得注意的是，COVID-19疫苗預約平台第4輪預約將於明天開放預約，這次開放1983年12月31日（含）以前出生（38歲以上）的民眾可預約接種，第4輪預計自7月30日起開打。

根據指揮中心統計，截至昨天，已配送到各縣市的疫苗，AZ疫苗還剩159萬4850劑，莫德納疫苗則剩13萬3139劑、部會剩餘量約7087劑。

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