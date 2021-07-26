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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

老人確診死亡率高 柯文哲呼籲快打疫苗

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
北市26日新增4例確診，市長柯文哲持續鼓勵長者打疫苗。（柯文哲臉書）
北市26日新增4例確診，市長柯文哲持續鼓勵長者打疫苗。（柯文哲臉書）

「台北老人確診死亡率22%，未打疫苗的要趕快打！」由於27日將解封，台北市長柯文哲26日便分析台北市三級警戒以來的疫情，有老人死亡率高、家戶感染多與逐漸年輕化3樣特點，因此他呼籲還沒打疫苗的老年人儘速接種。另外北市近日也將中央要到期的專案疫苗施打完。

高齡者儘速打疫苗

柯文哲指出，台北市三級警戒4000多例確診中，老年人就佔了60%，50到64、65到74與75歲以上都分別佔20%，而70歲以上確診的死亡率約22%，60歲以上佔總死亡案例約87%，因此他呼籲還沒打疫苗的老年人，要儘速施打疫苗。

他也說，台北市有44.7%的案例是無症狀，然後年輕人的染疫率也隨著疫情趨緩逐步上升，加上隨著封鎖強度降低，更多人流移動下，也讓現在主要的傳染途徑變成家戶傳染，台北市也儘快施打疫苗，目前疫苗施打率38%，不過柯文哲也提到還不夠，畢竟還是有很多無症狀感染者。

確診需維持10人以下

被問到解封的標準時，柯文哲回應說，會在解封後觀察幾天，如果能維持每日確診10人以下、不明感染源2例以下的話，就會逐步開放，但跟吃東西有關的還是會比較晚解封。針對外界關注的北車群聚案，副市長黃珊珊表示，由於該清潔公司相關者已有7人確診，決定讓北車1樓停業，並全面造冊篩檢。

被問到台北市是否有剩餘的即期莫德納疫苗，副市長蔡炳坤強調，這些都是中央專案的疫苗，他們無權決定施打，但後來在中央決議授權後，他們就安排將29日至8月2日與6日到期的疫苗將分別在7月26日、29日與8月2日接種完畢，地方政府決不會拖延接種疫苗。

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