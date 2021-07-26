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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

台中市疫苗施打 29日新增4類人員

中央社 / 台中26日電

台中市政府今天公布到中午為止，已有73萬7712人完成第1劑COVID-19疫苗接種，預計29日再為補教業、居家托育、視聽障人員、參加全運會的選手及教練等4類人員施打。

台中市長盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心線上記者會指出，統計至中午12時為止，已接種第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有73萬7712人，以全市18歲以上市民來算，疫苗應接種率達31.44%，若以全市總人口281萬9930人來計算，接種率26.16%。

盧秀燕表示，市府今天持續開設快打站，為中央疫苗預約平台預約民眾、國高中教職員、大眾運輸第一線人員施打疫苗，上午共開設56站，一共施打2萬4206人，下午則開42站，持續提升疫苗覆蓋率。

因應教育、社福、身心障礙、長照等4大系統優先解禁場域需求，盧秀燕說，規劃4類人員疫苗接種計畫，包括補教業、居家托育、視聽障朋友及參加全國運動會的台中選手、教練、隊職員等，預計29日於快打站施打，讓4大系統人員保護力再提升，也讓市民朋友更安心。

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