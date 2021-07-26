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女大生打AZ吞6顆普拿疼「止不住爆痛」 貼文引過來人迴響

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友在Dcard發文分享自己施打AZ疫苗後的副作用。示意圖。記者王昭月／翻攝
近日有網友在Dcard發文分享自己施打AZ疫苗後的副作用。示意圖。記者王昭月／翻攝

近日符合疫苗施打資格的民眾陸續收到了接種通知，不過也還是有許多民眾擔憂，接種後引起的不良反應。日前就有一名網友發文表示，自己接種AZ疫苗後持續高燒，連吞6顆普拿疼也沒有改善，直言「給各位跟我一樣年紀的建議，真的不要輕易嘗試！」

日前有位被歸類在接種第九類的18歲女大生在Dcard COVID-19版以「18歲打AZ第一劑」為題發文表示，自己7月22日打完第一劑AZ疫苗後，先是肩膀及施打處微微酸痛，到了當天凌晨突然覺得超級冷，「爬起來拿了冬天在蓋的厚毯子才睡得著」，接著23日清晨7點發高燒，感覺像得了腸胃炎一樣非常不舒服，只能吃清淡的東西才不會噁心。

而後發燒的現象在接連吃了3顆普拿疼後也沒有改善，中午時體溫來到39度，「因為不能在這麼短時間內再吃普拿疼，先貼了小林退熱貼，午餐也只能吃一點，完全沒食慾。」當日下午連續再吞3顆普拿疼，這段期間關節痛、手痛、胸痛、頭痛、頭暈樣樣來，原PO表示自己「頭痛到很像被大卡車撞到！」隔日上午仍持續發燒。並在文末提醒，「要打AZ的人，普拿疼一定要準備充足，買舒跑或者FIN補充電解質，退熱貼也一定要有。」

貼文曝光後，隨即引起許多網友熱議，「我也18，真的只有陣亡兩個字可以形容」、「我21歲，昨天早上打的，晚上開始燒到40度，超級不舒服」、「我也是18，剛打完就吃了一顆止痛藥，睡前才開始感到頭痛畏寒施打處酸痛」、「一樣18歲，打完就先燒39度，整個人快蒸發了」、「吃了五顆普拿疼還是燒到39，關節痛爆、頭痛爆，燒了兩天半頭依舊痛」、「我也18歲23號打，痛苦到一個不行今天才好了一點」。

也有網友認為，「每個人對疫苗的副作用程度都不同，不要輕易嘗試這句話感覺不妥」、「再痛苦也沒有確診新冠然後變重症痛苦吧，這真的不算什麼」、「有副作用才要覺得萬幸吧！代表個體免疫力很好啊，完全沒有副作用的是疫苗認證老人欸」。事後原PO也將「不要輕易嘗試」，改成「還是要打的喔！雖然副作用很痛苦……」。

新冠疫苗

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