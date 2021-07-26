陳時中：暫不考慮推行台灣版疫苗護照

日本疫苗護照今天起上路，台灣何時推疫苗護照，啟用疫苗護照做為出入境免檢疫的通行證，備受關注。不過，指揮中心指揮官陳時中表示，暫時不考慮推行台灣版疫苗護照。

隨著全球接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗人數增加，各國開始著手推出疫苗護照，希望鬆綁跨國旅遊、商務移動防疫強度。日本COVID-19疫苗護照26日上路，首波僅適用義大利、澳洲、土耳其、保加利亞與波蘭等5個國家。

陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說，暫時不考慮推行台灣版疫苗護照。因為國內COVID-19疫苗施打率仍較低，且國際間施行疫苗護照方案仍有爭論，若民眾不願接種疫苗，該通行可能成為侵害行動自由的存在。國內疫苗施打到一定程度後，會再和專家討論疫苗護照與人權衡平性。

陳時中表示，現在應該沒人敢說，施打COVID-19疫苗後，未來出國都可通行無阻，除疫苗護照認證外，各國也陸續嘗試雙邊疫苗認證、檢驗、COVID-19康復證明等。以國產高端疫苗為例，若未來有更多證據，透過雙邊談判也可能獲得認可。

另外，台灣帛琉旅遊泡泡4月1日啟航，不過受到5月中旬COVID-19本土疫情升溫，暫停台帛旅遊泡泡，如今國內疫情趨緩，帛琉總統惠恕仁（Surangel WhippsJr.）盼重啟。

陳時中表示，國內COVID-19疫情趨緩，外交部近兩天討論帛琉旅遊泡泡解禁。將以4月帛琉旅遊泡泡規定為標準，再加以討論，希望兼顧防疫與旅遊必要性。

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