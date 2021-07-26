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混打上路時程 陳時中：須先確保疫苗到貨量更穩定

中央社 / 台北26日電
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

國內專家同意COVID-19疫苗混打，新制上路時程受關注，指揮中心指揮官陳時中今天表示，開放混打須視疫苗到貨狀況衡量衡平性，確保疫苗到貨量更穩定才會開啟混打規劃。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意國內開放COVID-19疫苗混打，擬優先將第1至3類第1針打AZ的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，可混打mRNA疫苗。指揮中心疫情監測組組長周志浩解釋，專家僅提到AZ疫苗混打mRNA疫苗，但沒提及mRNA廠牌。

陳時中今天下午在指揮記者會中強調，雖然現階段專家認可開放混打，但需要以有限度開放為原則，究竟是AZ疫苗混打莫德納疫苗或BNT疫苗，須綜合考量未來疫苗到貨量，才能知道如何安排。

陳時中解釋，專家建議1至3類對象可優先混打，主要考量該族群接觸病毒風險較高，未來將視疫苗分配量，盡可能讓所有人都有基本的保護力。

另外，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日上午會議中，同意將高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗納入國內公費疫苗接種作業計畫，擬開放mRNA、腺病毒疫苗過敏者使用。

至於高端疫苗何時加入混打計畫，陳時中說，現階段沒有高端疫苗混打資料，還需要專家判斷，且安排施打對象須符合社會期待，開放時程還沒確定下來。

新冠疫苗 陳時中

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