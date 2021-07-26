連續兩天0死亡 阿中：不推疫苗通行證
降為二級警戒前夕，台灣新冠肺炎確診案例再度零死亡！同日國內新增共 11 例新冠肺炎確診個案，分別為 10 例本土及 1 例境外移。針對外界關注的疫苗通行證，指揮中心指揮官陳時中回答說，目前沒有這個打算。
疫苗通行證從長計議
台灣初步疫苗覆蓋率已超過 25%，對於是否會效仿法國等國家，依照疫苗施打與否管制民眾可進出的場所，陳時中表示，目前台灣的疫苗涵蓋率仍偏低，且「打到一個程度後，會有些人不想打」，所以目前還不會採用，但疫苗通行證的措施可以與專家討論，其中「疫苗與人權必須要平衡」。
至於目前台灣疫苗接種平台的預約狀況，陳時中表示，本波約有144萬人可預約接種疫苗，年齡分佈上以 38 歲以上、共 118 萬人為主，從 26 日至 29 日中午 12 時為止，施打時間為 7 月 30 日至 8 月 6 日。
此外，專家會議於 25 日宣布認同 AZ 疫苗與 mRNA 疫苗混打，但詳細開放時程還要看廠牌間的調度狀況以及供應穩定度，陳時中說，開放時間會在整體疫苗到貨時間更穩定時，才會做公布。
連兩日零死亡
新增之10例本土病例，其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為7例男性、3例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月19日至7月25日。個案分布以臺北市4例為多，其次為新北市及桃園市各3例。
境外移入個案則是本國籍 50 多歲男性，在登船進行出海作業返台後，於全員採檢時結果為陰性，但因同船人員確診而列為接觸者，隔離期間經衛生單位再採檢後確診。
▪【疫情專題】7月26日本土增10例、1境外、0死
▪【今日疫情懶人卡】台北世貿停車場保全確診 約翰紅茶內湖店員工確診
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言