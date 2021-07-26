連續兩天0死亡 阿中：不推疫苗通行證

降為二級警戒前夕，台灣新冠肺炎確診案例再度零死亡！同日國內新增共 11 例新冠肺炎確診個案，分別為 10 例本土及 1 例境外移。針對外界關注的疫苗通行證，指揮中心指揮官陳時中回答說，目前沒有這個打算。

疫苗通行證從長計議

台灣初步疫苗覆蓋率已超過 25%，對於是否會效仿法國等國家，依照疫苗施打與否管制民眾可進出的場所，陳時中表示，目前台灣的疫苗涵蓋率仍偏低，且「打到一個程度後，會有些人不想打」，所以目前還不會採用，但疫苗通行證的措施可以與專家討論，其中「疫苗與人權必須要平衡」。

至於目前台灣疫苗接種平台的預約狀況，陳時中表示，本波約有144萬人可預約接種疫苗，年齡分佈上以 38 歲以上、共 118 萬人為主，從 26 日至 29 日中午 12 時為止，施打時間為 7 月 30 日至 8 月 6 日。

此外，專家會議於 25 日宣布認同 AZ 疫苗與 mRNA 疫苗混打，但詳細開放時程還要看廠牌間的調度狀況以及供應穩定度，陳時中說，開放時間會在整體疫苗到貨時間更穩定時，才會做公布。

連兩日零死亡

新增之10例本土病例，其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為7例男性、3例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月19日至7月25日。個案分布以臺北市4例為多，其次為新北市及桃園市各3例。

境外移入個案則是本國籍 50 多歲男性，在登船進行出海作業返台後，於全員採檢時結果為陰性，但因同船人員確診而列為接觸者，隔離期間經衛生單位再採檢後確診。

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