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明開放38歲以上預約接種AZ疫苗 144萬人可接種
新冠肺炎疫苗施打意願登記系統於7月19日關閉，指揮中心將先消化先前已登記者，再行開放。至於第四輪接種將從明天上午10時開放38歲以上者登記，並預計自7月30日起開打。
指揮官陳時中表示，1983年12月31日以前出生的民眾、以及上周宜蘭縣、基隆市因受颱風影響取消預約者，以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者共約144萬人，將陸續收到預約簡訊。
預約接種期程開放至7月29日中午12時截止，本輪可接種疫苗仍為AZ疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。
而昨天ACIP專家小組同意可開放AZ疫苗混打mRNA疫苗，外界關心是否有實施的時程表。陳時中則表示，混打部分專家認為是可行方向，但仍會有限度地做。未來還要看不同廠牌到貨之間的狀況，當整體疫苗到貨時間更穩定時，才會公布。
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