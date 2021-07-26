民眾黨要衛福部對國產疫苗專案報告 綠：違憲、以疫謀亂

民眾黨立院黨團發出公文要求衛福部等部會，針對國產疫苗作專題報告，民進黨立法院黨團批，現在是立法院休會期間，要求各部會作專題報告，不符合立法院職權行使，違憲違法，不僅國民黨仍在黑國產疫苗，民眾黨也一起透過各種干擾，影響國產疫苗推動，要求民眾黨立即收回該公文，各部會也沒必要遵循。

民眾黨發出的公文指出，要求金管會、法務部就疫情期間國產疫苗股價波動就「疫情期間國產疫苗公司股價劇烈波動暨衛生福利部通過其緊急使用授權（EUA）適切性」進行專題報告；另邀請衛生福利部、外交部列席，分別就「國產疫苗緊急使用授權（EUA）不符國際審查準則之理由」「外交部於特定國產疫苗廠商興櫃前發布假消息背書之理由」進行專題報告。

公文並說明，國產疫苗發生「股市價格呈劇烈變化」相關政府機構亦相繼為其背書，引起國人不滿並質疑有炒作股價之嫌；並共同研商撤回目前已通過國產疫苗緊急使用授權及重新擬定其審查標準可能性。

民進黨團書記長羅致政指出，民眾黨發了不得體的公文，要求衛福部等部會作專案報告，完全違背立法院職權行使，違憲、違法，不合立法院運作，民眾黨為了干擾整個國產疫苗推動，已經不擇手段，做出違法亂紀作法，相當不以為然，上周五各部會已收到這份公文，希望民眾黨發出公文能夠立即撤回，各部會也不用配合作專題報告，因為完全違法沒必要遵循。

民眾黨團副幹事長黃世杰表示，休會期間除非開臨時會，才可以行使職權，且要是立法院正式組織的院會或各委員會，不能由單獨一個黨團自行召集會議，這次公文要求金管會、法務部等列席專題報告，還一次開兩個主題，這些完全沒法律基礎，呼籲各黨團回到體制、合議制的機關精神。

黃世杰說，用這種違憲違法、私設刑堂，就是配合國民黨操作黑國產疫苗，報告主題包括外交部發布假訊息、緊急使用不符合國際審查，都是無憑指控，呼籲民眾黨回到理性問政，不需要做這樣抹黑。 民眾黨發公文要求衛福部等單位報告。圖／民進黨團提供 民眾黨發公文要求衛福部等單位報告。圖／民進黨團提供

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