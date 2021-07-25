診所接種處置費升至100元可回溯 陳時中：從寬認定

指揮中心調整「COVID-19疫苗合約醫療院所免費提供民眾接種服務獎勵措施」，提高每人次獎勵至100元，此調整溯及更換合約書內容日起算，指揮官陳時中認可從寬認定。

中央昨天晚間宣布調整「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗合約醫療院所免費提供民眾接種服務獎勵措施」，將行政費用補助從新台幣40元調升至100元，6月7日起溯及既往，但須視簽約日。今天下午有媒體在記者會中提問，當時僅部分診所簽約，可否取消但書。

對此，陳時中回應，雖然可以考慮取消但書，仍須考慮法律問題；如果相關證明不夠完備，但是地方政府願意從寬認定，指揮中心也會尊重地方政府的決定，一併從寬認定。

另外，自5月11日至7月23日累計公布1萬4336位確診個案中，已有1萬2555人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。陳時中說，近日因確診個案數變少，希望持續積極救助確診者，讓國內COVID-19死亡案例繼續減少。

至於外界關心各大醫院暫緩急迫手術近期可否恢復，陳時中說明，目前染疫住院確診者約450多人，相關專責病房或專責ICU都有餘裕，因此已告知各醫院可根據病人需要，逐步恢復醫療量能。

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