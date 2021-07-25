歐盟擬兒少打莫德納 陳時中：國際認可國內可能開放

歐盟藥管局近期建議批准12到17歲未成年人打莫德納疫苗。國內是否有望跟進開放青少年施打莫德納疫苗，指揮中心指揮官陳時中僅說，若國際認可，國內開放可能性就大增。

美國藥廠莫德納（Moderna）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可望成為繼BNT疫苗後，第2款青少年可施打的疫苗。路透社報導，歐盟藥品管理局（EMA）表示兒少的莫德納疫苗用法與18歲以上者相同，還說兒少接種莫德納產生的抗體反應，與18到25歲施打者產生的抗體反應相當。

今天下午指揮中心記者會中有媒體問及，若歐盟批准兒少施打莫德納疫苗，國內是否跟進，陳時中強調，本土COVID-19疫苗接種政策，應由專家檢視、給予建議，有國際認可青少年施打莫德納疫苗，國內開放可能性就大增；反之，如果世界大型組織都不允許，相關決議就要更小心謹慎。

針對各界也非常關心的下一批莫德納疫苗何時進貨，陳時中一如往常不願多說，重申不是不願意講，但因為有保密條款規範，所以，到貨才能向民眾報告。

另外，有關國內7萬劑屆效的莫德納疫苗，指揮中心研擬在屆效前配發給尚未接種過疫苗的第7類造冊人員使用。陳時中強調，回收只是一項備案，雖然「有一點擔憂」，但是現在所有地方政府都保證一定能在效期前打完，中央、地方一定會合作，絕對不能讓疫苗過期。

陳時中重申，地方政府繼續執行接種計畫期間，中央會持續詢問地方存貨狀況，如果地方政府完全按照計畫進行，中央就不會干擾地方施打進度，只要地方政府表達有打不完的疑慮，中央就會立刻啟動回收；疫苗很珍貴，多花時間盤點，確保接種計畫如期進行是有必要的。

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