疫苗可混打 時代力量立委：請衛福部公布通過理由

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天上午ACIP專家會議，決定將高端疫苗納入公費接種計畫；並且同意開放混打。時代力量立委陳椒華表示，高端公司疫苗目前尚未通過第三期期中報告。針對今天ACIP通過高端疫苗可混打於第一至第三類人士，請衛福部公布ACIP通過理由，勿在資訊不足狀況下，使國人成為高端疫苗的白老鼠。

她表示，高端疫苗EUA通過後，由食藥署負責監管，ACIP應明確說明，是否在已確認監管情形下通過混打、以釐清混打風險發生時，中央疫情指揮中心指揮官、食藥署，及ACIP委員之相關責任。

陳椒華表示，針對ACIP今天通過AZ、莫德納可混打，AZ打完8周後可混打莫德納，請ACIP公布通過理由，亦應向國人提出相關國際研究報告及本土研究報告依據，並公布ACIP專家委員名單以示負責。

「我不反對混打。」陳椒華說，支持依據科學資料，謹慎推動疫苗混打。前一陣子，台灣缺乏疫苗，因此疫苗混打尚不宜推動，隨著疫苗數量逐漸足夠，支持衛福部建立本土防疫研究，依據科學數據評估，再謹慎研議是否開放疫苗混打。

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