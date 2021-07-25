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AZ混打莫德納獲專家同意 陳時中：上路時程未定

中央社 / 台北25日電
衛福部專家諮詢小組今天召開會議，同意開放AZ疫苗混打莫德納疫苗。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
衛福部專家諮詢小組今天召開會議，同意開放AZ疫苗混打莫德納疫苗。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

衛福部專家諮詢小組今天召開會議，同意開放AZ疫苗混打莫德納疫苗。指揮中心指揮官陳時中表示，擬優先開放第1到3類對象間隔8週後接種，但上路時程還沒決定。

全球加緊腳步接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也有不少國家開放混打不同廠牌的疫苗，不僅強化疫苗使用效率，也有許多研究顯示保護效果更好。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家多次開會討論阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打莫德納（Moderna）疫苗，國內醫療單位也展開小規模試驗，並於今天再次開會討論此事。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，專家今天在會議中重新檢視國際間資料，經過辯論、討論後達成共識，建議開放AZ疫苗可混打mRNA疫苗。目前台灣取得的mRNA疫苗，僅有莫德納疫苗。

陳時中指出，未來預計初步開放已接種首劑AZ疫苗的第1到3類對象，間隔8週後以莫德納疫苗作為第2劑，其餘對象則暫定間隔10到12週後才能混打第2劑，實施日期還沒決定。

陳時中說，專家會中主要討論3大方向，首先，目前國際間對於混打雖有初步共識，但畢竟數據還不夠多，也不是所有都認同混打。

其次，縱使國外已有少數混打數據，是否可能因人種不同而有所差異；第三，在安全性、效果方面也花了不少時間討論，最後認為既然安全性及效果都穩定，因此最後做出同意開放的建議。

他強調，這些都是專家剛剛討論出的建議，指揮中心會針對這些建議進行討論、盤點疫苗，還得重新規劃疫苗預約平台。

陳時中表示，現階段疫苗接種雖然有其急迫性，但疫苗接種還是一場持久戰，希望將預約系統整合在單一、完整的平台，確保疫苗接種穩定進行，避免各縣市預約方式不同，導致數位落差等問題。

新冠疫苗

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