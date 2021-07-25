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台中市今確診加零 18歲以上疫苗接種覆蓋率達30.25％
台中市今天本土零確診，境外移入、快篩陽性也都加零。市府表示，針對台中國中丶高中(職)教職員工，教育局已完成疫苗專案造冊，人數約1.6萬人，將自26、27日安排在快打站施打，強化校園防疫網。
市長盧秀燕說，台中在完成國小丶幼兒園教職員工疫苗施打後，規劃「國中丶高中(職)教職員工疫苗施打專案」，全市國中、高中(職)教職員工於明後兩天安排在快打站施打，請台中市國中丶高中(職)教職員工按照教育局通知的時間施打疫苗。
衛生局長曾梓展說，對昨天公布的林新醫院急診室確診男性工作人員案15659，由於個案在醫院工作，市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，包括急診室、加護病房、接觸病患，目前874人都是陰性，還有215人檢測中。
市府也指出，截至今天上午8時的統計資料，台中接種第一劑疫苗正式突破70萬人大關，已達70萬9589人，其中台中18歲以上人口疫苗應接種率已達30.25%，台中總人口疫苗覆蓋率則為25.16％。
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