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首度無新增死亡！決放行疫苗混打

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
ACIP 認同疫苗混打措施，圖為莫德納疫苗。（指揮中心）
ACIP 認同疫苗混打措施，圖為莫德納疫苗。（指揮中心）

時隔兩月首度單日零死亡！台灣25日再度新增12例本土及1例境外移入，且繼 5 月 21 日以來首度零單日死亡個案。指揮中心指揮官陳時中表示，經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論，決定放行疫苗混打，預計會從第一到三類接種優先群的第二針開始。

高端納入公費接種

關於上午 ACIP 的會議結果，陳時中提到主要有兩大結論，包括將高端疫苗納入公費疫苗接種計畫，以及「認同疫苗混打措施」的最終共識，並建議指揮中心往此方向規劃。

但陳時中說，指揮中心尚需要時間進行規劃，「初步還沒有要做，混打並非從即日起開始」，也需要時間修正目前的預約平台規劃，增加方便性、讓地方政府能夠填補數位落差等。

陳時中解釋，未來疫苗混打會先考慮從一到三類疫苗接種優先群、間隔八週以上的第二劑開始實施 AZ 加 mRNA（莫德納）疫苗的混打規劃，但理想上還是希望統一拉成兩劑接種時間間隔十到十二週再進行接種。

此外，高端疫苗納入公費疫苗接種計畫部分，陳時中說，接下來會跟高端公司確認供貨計畫以及相關契約要求，並將相關計畫計算精確，再決定細節與相關施打計畫。

單日新增零死亡

關於 25 日新增的 12 例本土病例，其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為6例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，個案均分佈於雙北地區，臺北市共 7 例、新北市共 5 例。

同日再新增1例境外移入的本國籍60多歲女性確診個案，7月11日自緬甸返臺，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月14日因同行者確診，被改列為居家隔離對象且持續於防疫旅館隔離，7月23日隔離期滿前採檢，於 25 日確診，Ct值為35；個案在臺期間並無症狀，且檢疫與隔離期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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新冠疫苗 高端疫苗 陳時中

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