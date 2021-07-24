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指疫苗護照勢在必行 柯文哲：可以註記在悠遊卡

中央社 / 台北24日電

台北市長柯文哲今天表示，疫苗護照是國際作法，台灣勢在必行，他的想法是可以用悠遊卡註記，因為北市民用得多、且刷卡設備8萬就做得起來，希望政府提早規劃。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體提問疫苗護照相關議題。

市長柯文哲表示，歐盟7月1日就開始推疫苗護照，台灣若要跟國際接軌，很多歐盟、美國、日本等的作法還是要跟上。

柯文哲說，疫苗護照勢在必行，「問我的話，最簡單就是，台北市民悠遊卡用最多、速度最快」。打滿兩劑疫苗且超過14天者，可註記在悠遊卡裡，且刷卡設備一台新台幣8萬就做得起來。

柯文哲表示，這不表示一定不會感染，而是感染後死亡、傳染別人的風險很低，追求的是相對安全，希望政府提早規劃。

媒體提問北北基桃生活圈防疫鬆綁不同調，柯文哲說，統計上新北市每天有80萬人來台北工作，基隆僅7.5萬人，相差10倍，因為量比較少，可以當成對照組，政策制定是基於統計上的概念。

媒體提問密室逃脫、桌遊店業者陳情開放，柯文哲表示，可請公會跟主管單位洽談防疫計畫，都可以討論。

新冠疫苗

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