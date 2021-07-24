快訊

柔道／奧運初體驗並列第七 林真豪預約三年後再拚

沒去河南勘災卻先到西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想

疫苗涵蓋率破26% 蔡總統設定7月底目標提前達成

中央社 / 台北24日電

中央流行疫情指揮中心今天公布，昨天接種逾25萬劑疫苗，疫苗人口涵蓋率達26%，總統蔡英文設定7月底前疫苗接種人口涵蓋率25%的目標，已提前達標。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會說，儘管昨天受颱風外圍環流雨勢影響，部分接種站停止施打，但昨天也有25萬1942人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

指揮中心統計，累計全台接種634萬7065人次，疫苗接種人口涵蓋率達26.05%，劑次人口比為每百人27.02劑次，蔡總統設定7月底前疫苗涵蓋率25%提前達標。

此外，因莫德納（Moderna）疫苗平時儲存在攝氏零下負20度倉儲，解凍後僅能保存28天。指揮中心發言人莊人祥說，目前共有3批號莫德納疫苗，效期將於8月6日到期。

依照指揮中心統計，目前將屆效莫德納疫苗剩餘數量最多的是台北市，剩約1.1萬劑，其次則為台中市剩8000多劑。莊人祥表示，台北市剩餘量部分可能是專案對象接種，這2天持續在預約接種，而北市衛生局也大部分已有接種。

莊人祥表示，19日就注意到此現象，並發文給各地衛生局，經1週努力後，屆效疫苗由18萬剩下約7萬劑，分別為批號939599（7月29至8月2日屆效）剩3416劑、批號939600（8月2日屆效）約剩1.6萬劑、批號939676（8月6日屆效）約剩5萬劑。

莊人祥說，針對即將屆效疫苗，已督促各地方衛生局與醫院事先規畫，並請各地方衛生局於28日前，調回各醫院與衛生所31日後尚未規畫預約的疫苗，並由中央回收，中央也會於28至29日間，配送與回收相同的疫苗劑量供各地接種。

媒體提問，台北市長柯文哲稱疫苗快過期，是行政院政務委員唐鳳設計的疫苗預約平台系統不好用。陳時中則回應，柯文哲本來稱剩20萬劑，後來說剩1萬多劑，不知道是哪一個，但唐鳳設計的系統，至少不會相差20萬劑。

新冠疫苗

延伸閱讀

不畏風雨！台中唐鳳平台第3輪今快打站開打 接種破9成

批陳時中「賴帳」被詛咒 張博揚診所嗆辣反擊

柯文哲憂疫苗打太慢恐過期 指揮中心將提前回收

高端疫苗品質遭質疑 陳時中：檢驗封緘把關

相關新聞

莫德納剩7萬劑「月底沒用完要收回」 縣市剩餘數曝光

近日受颱風外圍環流影響，疫苗打氣仍未減，但地方政府反映，有部分莫德納疫苗已面臨期效到期，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥...

北市958瓶疫苗快過期 新北：最近屆期疫苗只剩3瓶

台北市傳出有疫苗快要過期，各界也關注各縣市將屆期疫苗狀況，新北衛生局長陳潤秋表示，新北一直都有監測有效期限，並提醒醫療院...

疫苗剩餘數量北市最多 副市長蔡炳坤：中央專案在台北特別多

中央流行疫情指揮中心今公布目前各地共有三批莫德納疫苗將到期，若未能於7月28日前的疫苗未能規畫完畢，會由中央收回，並再配...

疫苗覆蓋率26.05％提前達標！ 遇颱風「打氣不減」

為了加速國內施打疫苗速度，蔡英文總統日前宣布，7月底疫苗覆蓋率須達到25%，無形成為指揮中心壓力，各縣市也卯起來開設大型...

莫德納可讓青少年接種？ 指揮中心等廠商資料研擬

國內將準備進行降級措施，卻仍須依賴疫苗及防疫措施嚴防二波疫情再起，其中WHO宣布的主流病毒株Delta變異珠來勢洶洶，使...

雇主不可強迫移工接種疫苗 違者涉強制罪和就服法

指揮中心日前宣布，持居留證及健保卡的移工若符合接種疫苗資格，可直接至預約平台登錄接種，勞動部說，因疫苗接種非屬強制性，雇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。