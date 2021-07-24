疫苗涵蓋率破26% 蔡總統設定7月底目標提前達成

中央流行疫情指揮中心今天公布，昨天接種逾25萬劑疫苗，疫苗人口涵蓋率達26%，總統蔡英文設定7月底前疫苗接種人口涵蓋率25%的目標，已提前達標。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會說，儘管昨天受颱風外圍環流雨勢影響，部分接種站停止施打，但昨天也有25萬1942人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

指揮中心統計，累計全台接種634萬7065人次，疫苗接種人口涵蓋率達26.05%，劑次人口比為每百人27.02劑次，蔡總統設定7月底前疫苗涵蓋率25%提前達標。

此外，因莫德納（Moderna）疫苗平時儲存在攝氏零下負20度倉儲，解凍後僅能保存28天。指揮中心發言人莊人祥說，目前共有3批號莫德納疫苗，效期將於8月6日到期。

依照指揮中心統計，目前將屆效莫德納疫苗剩餘數量最多的是台北市，剩約1.1萬劑，其次則為台中市剩8000多劑。莊人祥表示，台北市剩餘量部分可能是專案對象接種，這2天持續在預約接種，而北市衛生局也大部分已有接種。

莊人祥表示，19日就注意到此現象，並發文給各地衛生局，經1週努力後，屆效疫苗由18萬剩下約7萬劑，分別為批號939599（7月29至8月2日屆效）剩3416劑、批號939600（8月2日屆效）約剩1.6萬劑、批號939676（8月6日屆效）約剩5萬劑。

莊人祥說，針對即將屆效疫苗，已督促各地方衛生局與醫院事先規畫，並請各地方衛生局於28日前，調回各醫院與衛生所31日後尚未規畫預約的疫苗，並由中央回收，中央也會於28至29日間，配送與回收相同的疫苗劑量供各地接種。

媒體提問，台北市長柯文哲稱疫苗快過期，是行政院政務委員唐鳳設計的疫苗預約平台系統不好用。陳時中則回應，柯文哲本來稱剩20萬劑，後來說剩1萬多劑，不知道是哪一個，但唐鳳設計的系統，至少不會相差20萬劑。

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