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不畏風雨！台中唐鳳平台第3輪今快打站開打 接種破9成

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天開打第三輪唐鳳預約平台打AZ疫苗，接種踴躍。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天開打第三輪唐鳳預約平台打AZ疫苗，接種踴躍。記者趙容萱／攝影

台中市因應第三輪行政院政委唐鳳設計的公費疫苗預約平台打AZ疫苗，今天和26日、27日等三天加開快打站。台中今天受烟花颱風外圍環流雨帶影響下雨，各快打站一早湧現人潮，不乏年輕人身影，不受風雨影響，接種踴躍。南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天提早15分鐘開打，開二條打線，2小時打280劑，預估接種率破九成。

台中市長盧秀燕今天上午視察龍井區龍峰國小快打站，她說，烟花颱風逐漸北移，但因爲外圍環流天氣較不穩定，擔心會對快打站造成影響，今天視察龍峰國小快打站，現場進行順利，民眾報到率也很高，也感謝所有防疫人員努力，不畏風雨提供市民優質服務。也提醒民眾外出接種疫苗時留意自身安全，記得攜帶雨具。

民政局長吳世瑋說，統計第三輪唐鳳預約系統，台中市共15萬9591人預約接種，除全市醫療院所能吸收的施打量能約8萬人，市府開設3天快打站為7萬9591名預約民眾接種疫苗。提醒已預約完成民眾可先到公費疫苗預約平台下載「疫苗接種須知」，列印填寫疫苗接種評估及意願書，節省等候時間。

民政局說明，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應，且在1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應。

台中市衛生局提醒，已接種AZ疫苗的民眾，在第一劑接種的10至12周後，應再完成第2劑接種，及早產生完整保護力。接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。

台中市長盧秀燕今天上午視察龍井區龍峰國小快打站。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天上午視察龍井區龍峰國小快打站。圖／台中市政府提供
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天開打第三輪唐鳳預約平台打AZ疫苗，接種踴躍。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天開打第三輪唐鳳預約平台打AZ疫苗，接種踴躍。記者趙容萱／攝影

新冠疫苗 AZ疫苗 唐鳳

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