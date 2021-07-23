柯文哲稱北市20萬劑疫苗快到期 市府一度認口誤

台北市長柯文哲今天表示，光北市就有20萬劑疫苗快到期。發言人陳智菡先表示為柯文哲口誤並補數字，後又收回。她說，至8月初有958瓶（約1萬1000至1萬3000劑之間）。

台北市下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲在記者會上表示快到期的疫苗一堆，「北市我看就有20萬劑」。

台北市政府發言人陳智菡先表示為柯文哲口誤並補數字，後又收回，在LINE群組再發出時已無口誤兩字。

陳智菡表示，有部分中央專案之疫苗即將過期，北市府已通令各醫院盡速接種。

疫苗至27日到期91瓶、31日327瓶、8月3日540瓶，每瓶可抽12至14劑不等，總共958瓶，算下來約1萬1000至1萬3000劑之間。

陳智菡說，中央配發至北市疫苗，至22日止尚有13萬9000劑，包含民眾預約登記及中央專案。由於疫苗接種計畫持續、中央會固定配發，因此疫苗量不會歸零，每日平均維持在14萬至20萬劑左右水位。

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