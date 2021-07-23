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柯文哲憂疫苗打太慢恐過期 指揮中心將提前回收

中央社 / 台北23日電

台北市長柯文哲指疫苗預約平台上線後，施打速度反變慢，「且有疫苗快過期」。指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗若有屆效疑慮，將提前4、5天收回，供第7類對象接種。

柯文哲今天在防疫因應記者會表示，中央推出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台後「有部分疫苗即將過期」。會後北市府進一步提出2點說明，包括中央配發至北市疫苗，截至22日為止還有13萬9000劑（含民眾預約登記及中央專案）。由於疫苗接種計畫持續、中央會固定配發，因此疫苗量不會歸零，每日平均維持在14萬到20萬劑左右水位。

對於有部分（中央專案）疫苗即將過期，北市府表示，已通令各醫院盡速接種，不使珍貴疫苗浪費。近期將過期疫苗數量，包括到27日有91瓶、31日有327瓶、8月3日540瓶（每瓶可抽12到14劑不等）。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午接受記者電話聯訪表示，現有COVID-19疫苗有效期限其實都很長，之所以有過期的問題，主要是莫德納疫苗解凍後，只能存放30天，扣掉解凍2天就只剩28天。

莊人祥說，國內確實有一批莫德納疫苗將於7月29日到期，但數量應該不多，照規定打應該打得完，未來若疫苗有屆效疑慮，也會提前4、5天收回，再提供第7類、由中央控管的對象施打，盡快接種完畢。

莊人祥指出，最近指揮中心也觀察到有些縣市第2劑會集中特定醫院施打，恐造成民眾不便，導致施打率偏低，因此也特別提醒地方強化相關分配，確保第1到3類對象、孕婦儘早接種第2劑。

至於柯文哲質疑疫苗平台上線後，施打速度變慢的問題。莊人祥說，目前以此平台運作3輪以來，預約、接種狀況都還算順暢，每週最多可接種140萬到150萬劑，也沒有施打太慢的問題，這週可能因颱風緣故，導致部分縣市接種速度放慢。

莊人祥也表示，若北市有意見也可提供指揮中心，持續優化並強化接種效率，並呼籲各地方政府盡量服務接種第二劑、造冊對象施打疫苗。

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