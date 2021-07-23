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陸生打疫苗 陸委會：已與相關機關研議規劃納入

中央社 / 台北23日電
陸委會今表示已與相關機關研議規劃將陸生納入在台接種疫苗對象。圖／取自本報系資料庫
陸委會今表示已與相關機關研議規劃將陸生納入在台接種疫苗對象。圖／取自本報系資料庫

中央流行疫情指揮中心日前表示，有關陸生在台接種疫苗事宜，由陸委會及相關部會研擬。陸委會今天則指出，已與相關機關研議規劃納入，待確定整體作業後會進一步對外說明。

由關心境外生權益的民間人士組成的「境外生權益小組」近期指出，外籍人士在使用衛生福利部的疫苗施打意願登記及預約系統時，只能利用居留證及全民健康保險卡登記，導致陸生等沒有相關證件的境外生無法參與登記。

對此，指揮中心副指揮官陳宗彥21日在疫情記者會上回應媒體提問時表示，這個部分，陸委會跟相關部門之間會去做一些研擬。

大陸委員會今天以書面形式應詢指出，為鞏固台灣整體防疫，兼顧陸生健康權益，「有關陸生在台施打疫苗相關事宜，已會同相關機關研議規劃納入」。

陸委會表示，相關作業除涉及登記程序與證件資料的協調確認，也須一同考量國內疫苗到貨數量，以及整體接種順序的妥善安排。後續將配合指揮中心確定整體作業後，會進一步來對外說明。

新冠疫苗 陸委會 陸生

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