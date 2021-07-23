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奧運選手搭經濟艙？他指：台灣運動策略與世界脫軌

全台疫苗接種破600萬人次 涵蓋率逼近25%

中央社 / 台北23日電

據疫情指揮中心最新統計，昨天全台有14.7萬人次接種疫苗，累計接種人次突破600萬，涵蓋率達24.94%；指揮官陳時中說，65至74歲疫苗涵蓋率達74%，已遠高於流感疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種速度快，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共有14萬7725人次接種疫苗，累計超過605萬人次接種疫苗，接種人口涵蓋率24.94%，劑次人口比25.8（劑/每百人）

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，疫苗涵蓋率和民眾施打意願息息相關，指揮中心會盡可能鼓勵民眾踴躍接種，隨這段期間開放高齡者接種疫苗，已經達到一定效果。

陳時中說，據統計，目前65歲至74歲疫苗接種涵蓋率已達74%，75歲以上達67%，都比往年施打流感比例高出非常多，但未來部分高齡者可能希望選擇其他廠牌疫苗，接種比例預計將非常緩步地上升，因此下一階段目標就是盡快提高不同年齡層的疫苗涵蓋率。

有學者認為，台灣去年採購505萬劑莫德納疫苗，至今仍有390萬多劑尚未到貨，政府卻追加購買3600萬劑，其中也包括次世代追加劑型疫苗，質疑是畫大餅。

根據莫德納官網公布的新聞稿，該公司預計2022年交付2000萬劑疫苗給台灣，2023年再交1500萬劑疫苗。

陳時中說，明年疫苗「確實買很多」，以全台2300多萬人為例，明年規劃採購的2000萬劑幾乎能讓想打的人都打到，除了今年沒打到的民眾可以打，打完兩劑者也可能再追加第3劑，目前看來疫苗數量足夠。

陳時中也提到，無論前陣子公布疫苗配發量還是這陣子的疫苗涵蓋率，各界都有種相互競爭、比賽的感覺，但實際上「打疫苗不是比賽」，公布這些數據只是為了讓大家了解現況，最後免不了又被拿出來比較一番，可能大家從小受的訓練就是對比賽、分數特別在意，最近會想辦法以不引起心結又能讓各界了解的方法，說明施打率的意義。

新冠疫苗

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