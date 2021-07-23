雲林第3輪疫苗接種如期開打 台大「川流不息」效率極佳

雲林縣COVID-19公費疫苗第3輪預約接種，昨天中午截止登記，縣府衛生局統計有2萬6876人完成預約，今天開始至7月29日開放86處疫苗施打站，方便民眾預約就近施打AZ疫苗；此外縣內高中以下學校教職員今起連續2天專案施打，其中縣立體育館施打站由台大雲林分院專責，施打能量單日增加至3千人，仍採「川流不息」施打法，施打人流未受颱風即將來襲有太大影響，秩序相當順暢。

台大雲林分院副院長劉宏輝表示，今天分為上、下午場施打，單場預約者約1千多人，加上教職員專案，預計每場可分別施打1500人次。

劉宏輝獨創的川流不息施打法，分區、分批為民眾施打疫苗，一區人「川離開」，一批人「流進來」，簡化又快速銜接施打，效率事半功倍，尤其今起連日受颱風影響可能會出現降雨，民眾免受風吹雨淋，完成報到後，就可就坐接受醫師問診並接種疫苗。

衛生局表示，第3輪疫苗接種共開設374場施打站，其中97場次為夜間接種，民眾可依許可時間預約；教職員專案預計施打9113人，分別於縣立體育館、慈濟雲林聯絡處、虎尾國小、雲林基督教醫院、北媽醫院及麥寮國小活動中心施打。

衛生局指出，中颱「烟花」對雲林縣的直接影響變小，今明2天疫苗施打站仍按原計畫進行，但若雲林縣宣布停班停課，依中央規定疫苗施打將暫停，施打時間順延一周；另透過各合約醫療院所原有網路掛號或電話等進行預約者，請依其公告或通知方式重新安排接種。

衛生局提醒，已在公費疫苗預約平台完成預約者，預約日如因颱風停班停課而取消接種作業，預約平台將會主動保留預約者名額，民眾在收到下一輪預約簡訊後，可再進入預約平台預約。 雲林縣第3輪公費疫苗預約接種今天開打，人流未受颱風即將來襲有太大影響，縣立體育館的施打秩序相當順暢。記者陳苡葳／攝影 雲林縣第3輪公費疫苗預約接種今天開打，人流未受颱風即將來襲有太大影響，縣立體育館的施打秩序相當順暢。記者陳苡葳／攝影

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