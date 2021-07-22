他打AZ後24小時沒發燒急問「還有用嗎？」 眾網友分享經驗

國內加速新冠疫苗接種，不少人都擔心施打後出現難以承受的副作用，不過一名網友就分享，自己接種AZ疫苗後，幾乎沒出現不適症狀，也沒有發燒的跡象，讓他擔心疫苗產生的效力不佳，引發網友熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己日前前往接種AZ疫苗，不過經過了整整24小時，都沒有感到明顯的副作用，也沒有出現發燒等嚴重反應，讓他不禁疑惑「這是AZ老人認證嗎？這樣注射後還是有用嗎？」

文章一出，不少網友都留言「分享一下，我過了27小時才開始」、「48小時內都有機會」、「我朋友到第30個小時才發燒，給你參考」、「3天都沒燒再說，我24小時後才開始燒」等，提醒原PO持續留意身體狀況。

但也有許多人直呼「我也完全無副作用」、「我25歲，已經48小時沒任何症狀」、「打完兩劑都沒反應，可以去哪測有沒有效嗎」、「好像是有機率打完沒有足夠抗體」、「沒燒+1，只有肌肉痠痛」等，憂心接種疫苗卻未產生足夠的保護效果。

針對「打了疫苗卻沒副作用」，《紐約時報》過去曾說明，接種疫苗的反應因人而異，大多數人在接種後都只有輕微的不適，甚至沒有任何症狀；以輝瑞BNT疫苗的臨床試驗為例，有超過半數的受試者都無副作用，保護力仍高達95％，因此「沒有副作用出現並不代表疫苗沒有在作用」，無須過度擔心。

此外，兒科醫師楊為傑日前也曾在臉書分享，他在接種AZ疫苗後，身體完全沒有不舒服，於是利用診所的機器檢驗血液中的「中和抗體」，結果發現自己抗體反應相當不錯，讓他直呼「令人感動，有種被保護到的感覺」，呼籲民眾不論哪個廠牌，「打就對了」。

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