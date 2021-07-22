第3輪疫苗預約截止 逾83%符合預約者完成預約
第3輪COVID-19預約接種今天中午12時截止，據指揮中心統計，該輪共計152萬9148人符合預約資格，共127萬9660人完成預約，占符合預約資格人數83.68%。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台自7月20日上午10時起，約170萬名有意願接種AZ疫苗且符合接種資格或年齡層者會陸續收到簡訊，獲通知者即可線上或至藥局、超商預約，預約接種期程至7月22日中午12時截止。
疫情快報
▪【疫情專題】7月22日本土增30例、3境外、4死
▪【今日疫情懶人卡】屏東枋寮傳首例Delta病毒死亡 CITYLINK松山店緊急停業清消
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言