第3輪疫苗預約截止 逾83%符合預約者完成預約

第3輪COVID-19預約接種今天中午12時截止，據指揮中心統計，該輪共計152萬9148人符合預約資格，共127萬9660人完成預約，占符合預約資格人數83.68%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台自7月20日上午10時起，約170萬名有意願接種AZ疫苗且符合接種資格或年齡層者會陸續收到簡訊，獲通知者即可線上或至藥局、超商預約，預約接種期程至7月22日中午12時截止。

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