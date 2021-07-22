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台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

第3輪疫苗預約截止 逾83%符合預約者完成預約

中央社 / 台北22日電
第3輪COVID-19預約接種今天中午12時截止，據指揮中心統計，該輪共計152萬9148人符合預約資格，共127萬9660人完成預約，占符合預約資格人數83.68%。報系資料照／記者陳正興攝影
第3輪COVID-19預約接種今天中午12時截止，據指揮中心統計，該輪共計152萬9148人符合預約資格，共127萬9660人完成預約，占符合預約資格人數83.68%。報系資料照／記者陳正興攝影

第3輪COVID-19預約接種今天中午12時截止，據指揮中心統計，該輪共計152萬9148人符合預約資格，共127萬9660人完成預約，占符合預約資格人數83.68%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台自7月20日上午10時起，約170萬名有意願接種AZ疫苗且符合接種資格或年齡層者會陸續收到簡訊，獲通知者即可線上或至藥局、超商預約，預約接種期程至7月22日中午12時截止。

新冠疫苗

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