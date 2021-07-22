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美國、台灣EUA差很大 江啟臣：只問利益迴避 公開透明

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨主席江啟臣與副秘書長謝龍介等人今天在台南發送愛心便當。記者鄭惠仁／攝影
國民黨主席江啟臣與副秘書長謝龍介等人今天在台南發送愛心便當。記者鄭惠仁／攝影

國民黨副秘書長謝龍介與台南市北區里長聯誼會長北區里長聯誼會長童小芸聯合服務處，結合赤崁文教基金會，今天起連續5天發送便當給弱勢民眾，黨主席江啟臣也到場力挺。江啟臣說因疫情影響，失業人數50多萬，提供愛心便當也和平常不一樣，且特別需要。

台南市議員謝龍介日前剛捐贈現金100萬元給台南市政府，幫助弱勢，今天再結合赤崁文教會，在他與童小芸位於安南區海佃路二段的聯合服務處舉辦關懷防疫愛心便當活動，從今天起每天發送2000個政忠便當給需要的民眾，到26日止。

江啟臣說，這次關懷弱勢，發送愛心便當和過去不一樣，因為疫情的關係，有人因為生活、三餐出問題，生活經濟受到影響，目前失業率4.11%為近年新高，而無薪假3萬多人、登記失業的有50萬人，情況相當嚴重，感謝赤崁文教基金會等單位協力促成，而有這次關懷行動。

江啟臣表示，國民黨中央黨部也和22縣市黨部、民眾服務社，結合全國215個店家，以及各方資源協助，發起「載飢載渴，伴你度過」愛心待用餐活動，發送愛心便當給有需要的民眾，美日提供1萬分餐點，無須證件就能領取，此時是台灣人民最需要、最團結的時候。

他表示，之前謝龍介在質詢時就向黃偉哲拋出發現金的訴求，黃偉哲雖答應向中央反映以消費券形式發放，尚未兌現。他質疑，許多老百姓、基層朋友下一餐都沒有著落，行政政院卻不知還在躊躇或懷疑什麼？而國民黨早在六月初就建議暫緩電價，但喊了半天卻只決議暫緩六月，還不知七月是否會暫緩。他質疑，不知道這個政府在幹嘛？他呼籲政府凍漲油電、發現金是最基本的紓困，也是人民最需要。

對於狀告衛福部通過高端EUA黑箱作業涉及圖利一事，江啟臣強調，所要強調的是利益迴避、公開透明，高端疫苗有無保護力由專家、科學證據去證明，但政策過程、採購要公開透明。他質問，EUA審議內容以及成員何以不能公開？他表示，就美國與台灣EUA比較，差異性很大，義恩此利益迴避、公開透明是最基本要求。

國民黨副秘書長謝龍介與台南市北區里長聯誼會長北區里長聯誼會長童小芸聯合服務處，結合赤崁文教基金會，今天發送愛心便當。記者鄭惠仁／攝影
國民黨副秘書長謝龍介與台南市北區里長聯誼會長北區里長聯誼會長童小芸聯合服務處，結合赤崁文教基金會，今天發送愛心便當。記者鄭惠仁／攝影

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