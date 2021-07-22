中央沒補助診所疫苗打？萬美玲批：公文跑比病毒慢

有診所醫師為民眾打公費疫苗收200元掛號費，立法委員萬美玲指出，中央為了衝高疫苗的覆蓋率，先前就宣布打公費疫苗不收掛號費，不過允諾醫療院所每打1劑還是可以獲得140元補助，立法院早已經通過補助的預算，但是衛福部審核的作業緩慢，補助費用到現在還沒有發給基層醫療院所，才會有診所醫師以為中央補助的承諾跳票，直接收200元掛號費。

萬美玲表示，中央不該只有補助140元，應該比照過去公費疫苗補助方式，像打流感疫苗中央補助加上診所自行收取的掛號費合計約240元，台北市這次打新冠肺炎疫苗，連同中央和市政府補助基層醫療院所，合計可以補助250元，各縣市其實可以比照辦理。

萬美玲指出，打新冠肺炎疫苗要休息15至30分鐘，基層診所都很樂意幫忙政府打疫苗衝高覆蓋率，但是打疫苗的人越多，因為需要醫師評估和留在診所觀察，相對就會壓縮診所看其他診的時間，當然會影響成本，衛福部雖然訂定獎金制度，以診所為例1個月打1000人就有3萬元獎金，1600人6萬元，但是有的診所因為還要服務其他病友，根本沒辦法安排這麼多的施打量，獎金等於看得到吃不到，補助的費用只有140元又不能收掛號費，跟過去打疫苗補助費用的做法不一樣，不合理的現象當然會引起轉速反彈，全國醫師公會聯合會也注意到這個問題，也向中央反映要求重視。

萬美玲說，雖然各縣市廣設疫苗臨時注射站，但還是有不少人習慣到平時看病的診所，才會覺得比較安心，政府補助打疫苗的做法沒辦法獲得基層診所認同，補助費到現在還沒下來，讓人想起陳時中部長在諾富特事件中說的一句話「公文跑得比病毒慢」，實在很諷刺。

商品推薦