台積電買疫苗 柯文哲：被拉進來陪榜「進來了來才算」

北市要舉債80億自購疫苗，台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪仍表示，買第三劑是為對付變種病毒，但對於台積電、鴻海永齡基金會之後，慈濟也與衛福部完成簽約，柯文哲說，鴻海集團創辦人郭台銘是有政治意圖，台積電則是拉出來陪榜，但柯隨後又說，郭台銘買也不能說是政治目的，只是也有錢，「其實老郭滿愛台灣、愛中華民國的」。

柯文哲說，他在2、3月前就有在問買疫苗，當時台灣沒有疫苗，5月又發生疫情，所以在思考要不要自購疫苗，找了很多廠商，後來看到台積電、鴻海和慈濟後就覺得算了，如果慈濟都買不到，「我們有什麼理由比慈濟更買得到？」

至於郭台銘與台積電，柯文哲說，郭台銘有政治意圖，台積電大家都知道是拉出來陪榜的。主持人追問，台北市是不是沒有買疫苗的計畫了？柯文哲說，有啦，有買第三劑疫苗的計畫，若全球變種病毒越來越厲害，除了印度還有其他新的變種、兩劑疫苗無法對付的話，台灣要不要準備第三劑疫苗？

柯文哲也質疑1500萬劑疫苗能否進來？柯文哲說，進來了才算，就來看1500萬劑什麼時候進來。主持人追問，覺得有變數嗎？柯文哲僅表示，To see is to believe。

柯說，郭台銘的疫苗不會這麼快就進來台灣，真的買進來，民進黨面子掛不住，但完全不給進來也不行，所以一定會在適當時機進來。

另外，被問到是民進黨政府是否有擋疫苗？柯文哲說，這不要問他，請國民自己判斷，但何必要斤斤計較瓶子外面的標籤，老百姓關心的是瓶子裡的疫苗。

柯文哲說，明明現在市面上，去超商買內衣、內褲，都是中國製，送隔離衣去美國，10萬件也是made in china，台灣每年從大陸買這麼 多東西進來，「這是意識之爭」。

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