快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

國產疫苗拿到EUA各派看法不一 柯文哲：我不會講幹話

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪。圖／取自網路
台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪。圖／取自網路

衛福部食藥署公布通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用權」（EUA）申請，允許專案製造，學界意見不一，台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，被問到是屬於哪一派的？柯文哲說，他是外科醫生，不會講幹話，開刀要會活才有用。

針對高端拿到EUA，柯文哲說，全世界現在打了30幾億疫苗，為何台灣買不到，這是他對政府提出最大的質疑，政府講的話，人民不相信 ，像高端拿到EUA，我是科學家、醫生，這無法說服我，政府發EUA，但施打的計畫是什麼？

柯文哲說，莫德納、AZ也是拿？也是EUA，但當時是因全世界沒有疫苗，歐美疫情嚴重，EUA是緊急使用授權，是沒有更好的方法。

柯說，他當外科醫生，建議這樣開刀，反對的要提更好的意見，若無法說服他，就用他的方法； 台灣EUA面臨的問題是全世界有7支WHO認證的疫苗，台灣是都拿不到？台灣沒疫苗，嚴重到非使用EUA不行？該如何證明沒有疫苗可用？不是去買就有了？

另外，與高端同等技術的疫苗是novavax，都還沒有拿到EUA，竟然台灣是全世界最棒、最厲害的？至於各界對高端的看法不同 ，被問到屬於哪一派，柯文哲說，「我是外科醫生，不會講幹話，開刀要會活才有用。」 至於食藥署為何會准？柯反問，這是個好問題。柯說，蔡英文總統也不用遊說大家去打國產疫苗，民進黨官員排一排去打就好了。

新冠疫苗

延伸閱讀

奧運選手搭經濟艙 總統、閣揆爭道歉 柯文哲：民粹當道

批高端EUA黑箱 羅智強：柯文哲應要求北市醫療體系緩打

在台陸生成「疫苗孤兒」 柯文哲：當醫生也不會問病人藍綠

柯文哲：邊境管制人員應比照第一線醫護 優先打第二劑

相關新聞

林為洲第1劑獻國產疫苗 酸綠營左挺高端右默默打完AZ二劑

指揮中心19日宣布國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA），陳時中表示，預計8月會有少量疫苗供國人施打。而原本力挺高端的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲卻打完AZ疫苗第2劑，讓國民黨立委林為洲不滿地表示，鼓吹打國產疫苗的官員「急什麼」，提到自己的第1劑「等國產疫苗」。

美國、台灣EUA差很大 江啟臣：只問利益迴避 公開透明

國民黨副秘書長謝龍介與台南市北區里長聯誼會長北區里長聯誼會長童小芸聯合服務處，結合赤崁文教基金會，今天起連續5天發送便當...

審議高端疫苗ACIP委員關係好？王鴻薇諷：高端水這麼深

中央流行疫情指揮中心宣布食藥署將發給國產高端COVID-19疫苗緊急授權。對此，台北市議員王鴻薇質疑，衛福部預防接種組Ａ...

阿中部長疑毀諾不補助 基層醫療協會批「慷合約診所之慨」

全台基層診所投入協助新冠肺炎疫苗接種，卻傳出立法院原先決議撥補的疫苗處置費及掛號、行政等補助費，衛福部長陳時中打算賴帳，...

逆時中？高端疫苗獲准EUA 陳柏惟點三疑慮

衛福部食藥署日前通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，允許專案製造，但國人看法不一。台灣基進立委陳柏惟在臉書提出贊成高端取得...

竹市2.9萬人登記明開打AZ 孕婦第2劑莫德納專案也啟動

疫苗預約第3輪預約今天中午截止，新竹市統計截至11點已有2.9萬人完成預約，市府將在明天、26日至29日替預約者接種AZ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。