國產疫苗拿到EUA各派看法不一 柯文哲：我不會講幹話

衛福部食藥署公布通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用權」（EUA）申請，允許專案製造，學界意見不一，台北市長柯文哲上午接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，被問到是屬於哪一派的？柯文哲說，他是外科醫生，不會講幹話，開刀要會活才有用。

針對高端拿到EUA，柯文哲說，全世界現在打了30幾億疫苗，為何台灣買不到，這是他對政府提出最大的質疑，政府講的話，人民不相信 ，像高端拿到EUA，我是科學家、醫生，這無法說服我，政府發EUA，但施打的計畫是什麼？

柯文哲說，莫德納、AZ也是拿？也是EUA，但當時是因全世界沒有疫苗，歐美疫情嚴重，EUA是緊急使用授權，是沒有更好的方法。

柯說，他當外科醫生，建議這樣開刀，反對的要提更好的意見，若無法說服他，就用他的方法； 台灣EUA面臨的問題是全世界有7支WHO認證的疫苗，台灣是都拿不到？台灣沒疫苗，嚴重到非使用EUA不行？該如何證明沒有疫苗可用？不是去買就有了？

另外，與高端同等技術的疫苗是novavax，都還沒有拿到EUA，竟然台灣是全世界最棒、最厲害的？至於各界對高端的看法不同 ，被問到屬於哪一派，柯文哲說，「我是外科醫生，不會講幹話，開刀要會活才有用。」 至於食藥署為何會准？柯反問，這是個好問題。柯說，蔡英文總統也不用遊說大家去打國產疫苗，民進黨官員排一排去打就好了。

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