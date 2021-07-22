你是三明治世代嗎？民眾黨：這次疫情最大苦主

面對疫情造成的經濟損失，30至49歲的「三明治世代」成為大苦主，被迫面對幼托托不到、紓困補不到、疫苗打不到、上班上不到，共「四不到」的困境。台灣民眾黨團邱臣遠、立委張其祿今天開記者會，呼籲政府重視「三明治世代」的權益，並且應清楚說明之後降級、解封的條件及指引。

邱臣遠指出，30至49歲約600萬「三明治世代」勞動人口，正面對著「四不到」處境。第一是「幼托托不到，小孩沒人顧」，家長們都在期待微解封後能將孩童送往幼兒園，至今卻不見復課指引及相關配套，家長請假在家顧孩子的生活到底還能撐多久？

邱臣遠說，第二是「紓困補不到，等無救命錢」，雖然政府已推出「紓困 4.0」，但據1111人力銀行調查，有超過4成上班族認為補助方式沒有幫助。第三是「疫苗打不到，淪疫苗孤兒 」，明明是納稅主力之一，卻遲遲無法施打疫苗。還有「上班上不到，難維持家計」，身為家庭的主要照顧者及經濟支柱，現在卻面臨無薪假、薪水被減、失業的處境，嚴重影響家計。

邱臣遠呼籲，目前行政院已開始討論「降級」規畫，中央政府應要有全面性的計畫，評估哪些族群已無法繼續負荷高壓的疫情警戒生活，哪些族群又可能會因疫情有擴大風險，所以要繼續施行嚴謹的防疫規範。可參考國外的案例，如英國和法國，依照輕重緩急、區分出不同部門，給予階段性逐步解封。

立委張其祿認為，解封需要準則、規定也需明確可被遵守。他指出，19日基隆市場因為被檢舉群聚而被開單，但老闆喊冤表示，只是老闆們一起吃個午餐，不知道為甚麼被罰；凸顯出群聚的相關爭議，在三級警戒期間不斷發生，讓民眾和業者怨聲載道。

包括裝潢業者之前也有所抱怨，住宅內部不屬於禁制範圍，那家居裝潢、社區裝潢究竟算不算要停業？還有前段日子微解封的爭議，如電影院可以有限度入場，安親班卻不能開業。最後導致各地方政府無法合理的處置，造成根本不敢微解封的執行狀況。

張其祿呼籲，CDC與行政院訂定一個中央明確的指引版本，並且能讓地方政府及民眾容易理解，而非讓一線人員在執行上因地區與縣市政府的不同，導致管制上有所差異，徒添民眾生活上的不便利。

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