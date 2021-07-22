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影／疫情降級在即 民眾黨籲重視三明治族群

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠今天舉行記者會，表示疫情降級在即，政府應重視深受疫情所苦的三明治族群。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠今天舉行記者會，表示疫情降級在即，政府應重視深受疫情所苦的三明治族群。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎三級警戒逾兩個月，打亂國人生活與經濟，尤其是上有高堂下有幼兒的三明治族群，深受疫情衝擊所苦，民眾黨邱臣遠表示，三明治族群在疫情時受到幼托托不到、紓困補不到、疫苗打不到、上班上不到等4大苦楚。

邱臣遠說，疫情帶來的不確定感，在30-49歲的中堅勞工最苦惱的是經濟壓力與心裏的煎熬，尤其是雙薪家庭都要工作，但幼兒園關閉又要煎熬分身照顧；在出門工作暴露在染疫風險下，卻因缺疫苗與施打政策亂了套而錯過疫苗接種；再來是許多民生服務業受疫情衝擊甚巨，一些勞工缺乏有效紓困，也有很多人放無薪假或被迫轉業，根據主計處統計，5月失業率衝高到4.11%，其中30-49歲勞工有19萬5千多人，占整體失業率的4成。

邱臣遠近一步表示，7月13日微解封不包括幼兒園，若接下來26日警戒降級，整府是否應該重視民眾幼托的需求，再盤點疫苗施打政策，讓中堅世代的三明治族群可以早日施打，以及推出有效的產業振興與紓困政策。

民眾黨立委邱臣遠今天舉行記者會，表示疫情降級在即，政府應重視深受疫情所苦的三明治族群。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委邱臣遠今天舉行記者會，表示疫情降級在即，政府應重視深受疫情所苦的三明治族群。記者潘俊宏／攝影

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