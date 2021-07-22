林為洲第1劑獻國產疫苗 酸綠營左挺高端右默默打完AZ二劑

指揮中心19日宣布國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA），陳時中表示，預計8月會有少量疫苗供國人施打。而原本力挺高端的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲卻打完AZ疫苗第2劑，讓國民黨立委林為洲不滿地表示，鼓吹打國產疫苗的官員「急什麼」，提到自己的第1劑「等國產疫苗」。

桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲高調力挺國產高端疫苗，但日前悄悄完成AZ疫苗第2劑。鄭文燦表示，雖然已打完2劑，但未來若有打國產疫苗之機會，也願意施打，要看中央對疫苗施打規範是否有調整。黃偉哲則說「我的注射期限到了，當時並沒有高端疫苗的選項。」

國民黨立委林為洲為此感到不滿，日前在臉書上大酸鄭文燦與黃偉哲，「鼓吹國產疫苗，然後自己打國際，這說得通嗎？」他不認同國產鼓吹者稱「輪到你就打，提高覆蓋率」的說法，提到全台打第1劑的人為567萬人，佔人口25%，打第二劑的人才15萬，佔人口0.7%，「大部分人打不到第一劑的情況下，國產鼓吹者搶打第二劑國際疫苗，這有什麼正當性？」質疑「施打第二劑的第二類官員急什麼？」

台南市長黃偉哲已完成2劑AZ疫苗。本報資料照片

他也提到，台灣疫苗仍不夠，「你不打，機會留給他人，不會影響覆蓋率。」自己會把第1劑留給國產疫苗，國際疫苗則留給國人。引來網友討論正反論戰，「高官的嘴臉」、「民進黨嘴巴說打高端，身體倒是誠實」、也有網友反酸「不少國民黨大老都搶先施打AZ，他們真的都好勇敢。」

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