快訊

不是安慰劑！吳鈴山解盲高端「打到真疫苗」 曝副作用

游泳／中華隊王星皓主要對手 俄國奪牌希望鮑羅廷染疫退賽

高端疫苗EUA空白授權？ 時力擬向監察院檢舉衛福部

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團副總召陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播
時代力量立法院黨團副總召陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播

國產高端疫苗日前通過緊急使用授權(EUA)審查，時代力量立法院黨團副總召陳椒華今舉行記者會表示，衛福部食藥署詳細的EUA審查基準7月才訂出，合理懷疑高端6月送的審查報告未依照審查基準細則編寫，形同「空白授權」。她也要求衛福部一個月內提供審查委員名單及高端公司的審查報告，否則將向監察院檢舉衛福部有嚴重行政瑕疵。

陳椒華指出，已多次公開要求國產疫苗EUA審查應該符合國際標準，7月5日召開公聽會邀請食藥署出席研議討論，但食藥署拒不出席，隨後食藥署又於網站公佈33頁的審查基準，「令人困惑的是，高端EUA審查報告已於6月初提出，要如何符合7月才公布的EUA審查基準？是先射箭再畫靶？還是與疫苗廠商私下議定審查方法後，才對外公布審查細則？」

對於食藥署審查高端疫苗EUA前，傳出更換一半審查委員，留下及新加入委員多半同意免疫橋接方式做為審查標準。陳椒華表示，衛福部應公布審查委員名單，並說清楚有無換掉不贊成審查委員，審查委員也應對國人公開說明，如何審查通過高端EUA報告。

陳椒華也說，高端疫苗的中和抗體幾何平均效價高，但並不等於保護力高，如德國Curevac藥廠的中和抗體幾何平均效價高，但三期臨床保護力試驗卻只有47%，還是沒有通過歐盟的緊急授權(EUA)，衛福部及審查委員應向社會大眾說明高端EUA審查程序，並公布審查委員名單及高端公司的審查報告。

身為醫師的時代力量屏東黨部主委詹智鈞表示，許多東南亞國家選用中國製疫苗，因效果不佳導致醫護人員大量傷亡，後來決定改採歐美製疫苗，「這不就是在提醒我們，如果用輕忽縱放的態度處理人命關天的疫苗審查，終究難逃自然的考驗。我們要問，衛福部擔得起這個責任嗎？」

新冠疫苗

延伸閱讀

蔡英文關心大陸河南災情 在野黨立委表示肯定

光電開發案破壞林地 颱風季恐為害

颱風來襲立委關心山坡地防災 農委會：已請地方整備

時力：高端完成三期期中試驗前 建議不開打、不出口

相關新聞

慈濟捐500萬劑BNT完成簽約 政院再提「公私協力」

慈濟基金會昨天宣布與上海復星完成五百萬劑ＢＮＴ疫苗採購合約，將全數捐給政府；行政院也宣布，慈濟已完成捐贈契約的簽署手續，未來民間捐贈的一千五百萬劑疫苗將同步供貨。蔡英文總統昨天再次感謝台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟基金會三個民間單位共同協力，這批疫苗預計將十二到十八歲的未成年人納入施打對象。

新聞幕後／郭台銘買疫苗 見總統前3度卡關

慈濟昨天宣布已與上海復星完成簽約，鴻海／永齡基金會、台積電和慈濟共一五○○萬劑ＢＮＴ疫苗的捐贈行動，也算告一段落。回顧自...

【即時短評】政府協力？慈濟、鴻海點滴在心頭

當民間團體及地方政府要求購捐疫苗時，猶記得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中反應冷淡，左一句「企業要捐贈我們很感謝，但政府...

高端疫苗EUA空白授權？ 時力擬向監察院檢舉衛福部

國產高端疫苗日前通過緊急使用授權(EUA)審查，時代力量立法院黨團副總召陳椒華今舉行記者會表示，衛福部食藥署詳細的EUA...

批高端EUA黑箱 羅智強：柯文哲應要求北市醫療體系緩打

衛福部食藥署公布通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用權」（EUA）申請，允許專案製造，對此，國民黨台北市議員羅智強指出，他支持...

打疫苗免收掛號費 板橋診所嗆：陳時中打算賴帳、專業服務被當請客

6月7日起，全台民眾接種COVID-19疫苗不必負擔任何費用。新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」，抨擊免收掛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。