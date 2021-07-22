高端疫苗EUA空白授權？ 時力擬向監察院檢舉衛福部

國產高端疫苗日前通過緊急使用授權(EUA)審查，時代力量立法院黨團副總召陳椒華今舉行記者會表示，衛福部食藥署詳細的EUA審查基準7月才訂出，合理懷疑高端6月送的審查報告未依照審查基準細則編寫，形同「空白授權」。她也要求衛福部一個月內提供審查委員名單及高端公司的審查報告，否則將向監察院檢舉衛福部有嚴重行政瑕疵。

陳椒華指出，已多次公開要求國產疫苗EUA審查應該符合國際標準，7月5日召開公聽會邀請食藥署出席研議討論，但食藥署拒不出席，隨後食藥署又於網站公佈33頁的審查基準，「令人困惑的是，高端EUA審查報告已於6月初提出，要如何符合7月才公布的EUA審查基準？是先射箭再畫靶？還是與疫苗廠商私下議定審查方法後，才對外公布審查細則？」

對於食藥署審查高端疫苗EUA前，傳出更換一半審查委員，留下及新加入委員多半同意免疫橋接方式做為審查標準。陳椒華表示，衛福部應公布審查委員名單，並說清楚有無換掉不贊成審查委員，審查委員也應對國人公開說明，如何審查通過高端EUA報告。

陳椒華也說，高端疫苗的中和抗體幾何平均效價高，但並不等於保護力高，如德國Curevac藥廠的中和抗體幾何平均效價高，但三期臨床保護力試驗卻只有47%，還是沒有通過歐盟的緊急授權(EUA)，衛福部及審查委員應向社會大眾說明高端EUA審查程序，並公布審查委員名單及高端公司的審查報告。

身為醫師的時代力量屏東黨部主委詹智鈞表示，許多東南亞國家選用中國製疫苗，因效果不佳導致醫護人員大量傷亡，後來決定改採歐美製疫苗，「這不就是在提醒我們，如果用輕忽縱放的態度處理人命關天的疫苗審查，終究難逃自然的考驗。我們要問，衛福部擔得起這個責任嗎？」

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