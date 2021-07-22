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批高端EUA黑箱 羅智強：柯文哲應要求北市醫療體系緩打

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自羅智強臉書。
圖／取自羅智強臉書。

衛福部食藥署公布通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用權」（EUA）申請，允許專案製造，對此，國民黨台北市議員羅智強指出，他支持發展國產疫苗，但不可告人的高端EUA，是貨真價實的最大黑箱，既然台北市長柯文哲對國產疫苗也表達了高度疑慮，在國産疫苗疑慮未解前，柯文哲應宣示北市醫療系統緩打。

羅智強指出，他希望柯市長能支持他，拒絕半成品疫苗進入北市，不能讓市民當白老鼠，柯文哲對高端EUA感到疑慮，就要有肩膀扛起民眾的健康。未來如果衛福部跳過北市府，強壓北市醫療院所施打，他也會在議會提案，市立聯合醫院系統緩打。

羅智強指出，食藥署突襲式通過高端疫苗緊急授權，不僅未依國際慣例公開會議過程，甚至連全程錄影都沒有，陳時中甚至嗆「全程公開誰又能保證沒有背後交易」，他說，這跟民進黨在野時猛批的服貿協議相比，服貿談判前與產業界上百次溝通座談，簽訂前並向立法院三次專案報告，還被抹黑成「黑箱」。

他說，柯文哲說的好，台灣已有國際認可的疫苗可打，政府是於什麼樣緊急狀態，要通過尚未進入臨床三期實驗、有效性及副作用都不明的疫苗？

羅智強指出，他支持發展國產疫苗，但他拒絕拿一般民眾來當實驗品。應該要讓國產苗好好做完三期臨床實驗，尤其各國疫情再起，皆因變種病毒肆虐，高端疫苗使用的抗原並非變種病毒株，連陳時中也坦承，病毒株一直在變化，疫苗若未經大規模試驗很難證明有效，如今高官的手臂都專案打了國際疫苗，難道要讓民眾全效法神農「以身試藥」，用大規模的接種取代實驗來證明高端有效？「開什麼玩笑」。

他也說，待國產疫苗完成完整實驗程序，效力與安全無虞，且獲國際承認接受，不會造成施打者入境他國的阻礙，他一定歡迎台灣本土國產疫苗。

新冠疫苗

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