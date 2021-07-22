快訊

不是安慰劑！吳鈴山解盲高端「打到真疫苗」 曝副作用

游泳／中華隊王星皓主要對手 俄國奪牌希望鮑羅廷染疫退賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打疫苗免收掛號費 板橋診所嗆：陳時中打算賴帳、專業服務被當請客

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中（左二）與台北市長柯文哲（右二）。本報資料照片
中央疫情指揮中心指揮官陳時中（左二）與台北市長柯文哲（右二）。本報資料照片

6月7日起，全台民眾接種COVID-19疫苗不必負擔任何費用。新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」，抨擊免收掛號費做法是中央為了與政治對手抗衡的作為，「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」醫師指出，陳時中打算賴帳，就算有立法院的決議文，只有原本的接種疫苗處置費；另外，幫陳時中打疫苗若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」，所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往。

「要跟預約施打新冠疫苗的朋友們說聲抱歉」醫師表示，施打疫苗是有簽合約書，一針補助100元，各院所再收取掛號費用。哪知柯文哲嘴賤說北市民免付掛號費，藍委跟進吵兩天，6月7日蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費。但是錢呢？疾管署從來沒有這種想法，哪有那麼多預算去補掛號費呢？昨天結果揭曉，陳時中打算賴帳，就算有立法院的決議文，只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了。除非打的量很多，才有獎勵。

該醫師表示，打新冠肺炎疫苗的流程其實比一般疫苗來的複雜，成本也比較高，新冠疫苗是緊急授權的新疫苗，顧慮較多，所以接種前要填一堆資料，下診前也要逐筆核對再上傳，不像流感一劑一個針筒，檢查一下就可以打，打完就可以回家。打完新冠疫苗需要留院觀察至少15分鐘，有時還會讓原本有就醫需求的小朋友望而卻步。某些縣市甚至要求打疫苗的時候不能接受一般的病患。

新冠肺炎疫苗是10至14人份一瓶的，要一支一支慢慢抽，抽藥之後原本的針頭會鈍化，還要換新的針頭。還要努力可以多抽一點殘劑，讓更多民眾先打到疫苗，暴增的醫療廢棄物（針頭針筒）還要加錢清運。

醫師表示，依照原本合約收取合理掛號費，其他增加的成本較高就算了，但是若只因為要和政治對手抗衡就無法接受，「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

醫師指出，當初江子翠疫情爆發時，沒有一日休診，也覺得診所不是快打站，應該以質取勝不應衝量。今日政府可以隨口說說就讓人收入歸零，增加的成本卻要同島一命、共體時艱。

醫師最後指出，幫陳時中打疫苗若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」。所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往。指揮中心要求的衝量獎金，如果遇到疫苗不足、颱風延誤，就是鏡花水月，看得到拿不到。至於一針100的接種費據說是3個月、甚至明年才會結算。有多少現金可以繼續付薪水、房租、耗材，健保的業務因為滿滿的疫苗需求而被排擠，然後需要撐一季以上。這不是佛心，這是深淵。

新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書
新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書

新冠疫苗

延伸閱讀

【重磅快評】疫苗黑箱一個接一個 原來魔鬼藏在細節裡

機場防疫工作負擔重 資訊系統優化22日上線

陳時中指將討論警戒降級指引 侯友宜：新北有幾個備案

慈濟已完成簽約 與台積電、鴻海疫苗同自歐洲廠直送

相關新聞

慈濟捐500萬劑BNT完成簽約 政院再提「公私協力」

慈濟基金會昨天宣布與上海復星完成五百萬劑ＢＮＴ疫苗採購合約，將全數捐給政府；行政院也宣布，慈濟已完成捐贈契約的簽署手續，未來民間捐贈的一千五百萬劑疫苗將同步供貨。蔡英文總統昨天再次感謝台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟基金會三個民間單位共同協力，這批疫苗預計將十二到十八歲的未成年人納入施打對象。

新聞幕後／郭台銘買疫苗 見總統前3度卡關

慈濟昨天宣布已與上海復星完成簽約，鴻海／永齡基金會、台積電和慈濟共一五○○萬劑ＢＮＴ疫苗的捐贈行動，也算告一段落。回顧自...

【即時短評】政府協力？慈濟、鴻海點滴在心頭

當民間團體及地方政府要求購捐疫苗時，猶記得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中反應冷淡，左一句「企業要捐贈我們很感謝，但政府...

批高端EUA黑箱 羅智強：柯文哲應要求北市醫療體系緩打

衛福部食藥署公布通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用權」（EUA）申請，允許專案製造，對此，國民黨台北市議員羅智強指出，他支持...

打疫苗免收掛號費 板橋診所嗆：陳時中打算賴帳、專業服務被當請客

6月7日起，全台民眾接種COVID-19疫苗不必負擔任何費用。新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」，抨擊免收掛...

想打AZ疫苗的人一夕暴增？數據看「混打說」奏效　網友最想等這疫苗組合

根據中央流行疫情指揮中心統計，疫苗施打意願登記第三輪的結果，有近119萬原本只願意打莫德納疫苗的民眾改選AZ疫苗。AZ疫苗的聲量原本還相當低迷，最近突然快速翻紅，不光是政府努力宣傳，呼籲民眾有疫苗就先打才有保護力，多位醫師先後提到的「AZ混打好處」說法，也增加不少民眾的施打意願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。