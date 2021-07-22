打疫苗免收掛號費 板橋診所嗆：陳時中打算賴帳、專業服務被當請客

6月7日起，全台民眾接種COVID-19疫苗不必負擔任何費用。新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」，抨擊免收掛號費做法是中央為了與政治對手抗衡的作為，「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」醫師指出，陳時中打算賴帳，就算有立法院的決議文，只有原本的接種疫苗處置費；另外，幫陳時中打疫苗若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」，所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往。

「要跟預約施打新冠疫苗的朋友們說聲抱歉」醫師表示，施打疫苗是有簽合約書，一針補助100元，各院所再收取掛號費用。哪知柯文哲嘴賤說北市民免付掛號費，藍委跟進吵兩天，6月7日蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費。但是錢呢？疾管署從來沒有這種想法，哪有那麼多預算去補掛號費呢？昨天結果揭曉，陳時中打算賴帳，就算有立法院的決議文，只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了。除非打的量很多，才有獎勵。

該醫師表示，打新冠肺炎疫苗的流程其實比一般疫苗來的複雜，成本也比較高，新冠疫苗是緊急授權的新疫苗，顧慮較多，所以接種前要填一堆資料，下診前也要逐筆核對再上傳，不像流感一劑一個針筒，檢查一下就可以打，打完就可以回家。打完新冠疫苗需要留院觀察至少15分鐘，有時還會讓原本有就醫需求的小朋友望而卻步。某些縣市甚至要求打疫苗的時候不能接受一般的病患。

新冠肺炎疫苗是10至14人份一瓶的，要一支一支慢慢抽，抽藥之後原本的針頭會鈍化，還要換新的針頭。還要努力可以多抽一點殘劑，讓更多民眾先打到疫苗，暴增的醫療廢棄物（針頭針筒）還要加錢清運。

醫師表示，依照原本合約收取合理掛號費，其他增加的成本較高就算了，但是若只因為要和政治對手抗衡就無法接受，「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

醫師指出，當初江子翠疫情爆發時，沒有一日休診，也覺得診所不是快打站，應該以質取勝不應衝量。今日政府可以隨口說說就讓人收入歸零，增加的成本卻要同島一命、共體時艱。

醫師最後指出，幫陳時中打疫苗若不能收掛號費，代表這陣子的現金收入是「零」。所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往。指揮中心要求的衝量獎金，如果遇到疫苗不足、颱風延誤，就是鏡花水月，看得到拿不到。至於一針100的接種費據說是3個月、甚至明年才會結算。有多少現金可以繼續付薪水、房租、耗材，健保的業務因為滿滿的疫苗需求而被排擠，然後需要撐一季以上。這不是佛心，這是深淵。 新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書 新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所 新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書 新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書 新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書 新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書 新北市板橋區張博揚小兒科診所發文帶頭「逆時中」。圖／擷取自張博揚小兒科診所臉書

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