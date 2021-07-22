想打AZ疫苗的人一夕暴增？數據看「混打說」奏效　網友最想等這疫苗組合

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文／葛緯詩

根據中央流行疫情指揮中心統計，疫苗施打意願登記第三輪的結果，有近119萬原本只願意打莫德納疫苗的民眾改選AZ疫苗。AZ疫苗的聲量原本還相當低迷，最近突然快速翻紅，不光是政府努力宣傳，呼籲民眾有疫苗就先打才有保護力，多位醫師先後提到的「AZ混打好處」說法，也增加不少民眾的施打意願。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，AZ疫苗的聲量轉折從7月15日起，連續多日領先所有疫苗，成為網路聲量最高的疫苗廠牌。





對國產疫苗沒信心 進口疫苗聲量高於國產疫苗

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/05/01~2021/07/20)

觀察全部疫苗的網路聲量，進口疫苗聲量普遍高於國產疫苗，其中又以AZ疫苗聲量最高，5月至今有1,971,086筆，其次是郭台銘剛完成簽約的輝瑞疫苗，民眾都相當期待盡快施打。反觀中央力推的國產高端疫苗佔比僅341,984筆、聯亞疫苗38,252筆。多數網友還是比較想打進口疫苗，國產疫苗的討論度相對最低。





進口疫苗網路好感度表現 莫德納、BNT評價相當、AZ墊底

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/05/01~2021/07/20)

從網路正面聲量除以負面聲量的P/N值（情緒比值）來看，莫德納疫苗P/N值0.48最高，其次是差距相當近的BNT疫苗P/N值0.47，BNT與莫德納確實受到較多好評，是民眾目前最放心也最願意施打的疫苗。不過BNT疫苗目前還沒開始施打，所以尚未有國內施打後不適的負面消息影響。AZ疫苗因為施打後頻傳不良反應與累積死亡案例不斷增加，讓許多人擔憂疫苗安全性，P/N值0.38表現最差。





網友改變心意先打AZ疫苗 「混打說」發威聲量衝

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/05/01~2021/07/20)

國內接種AZ疫苗陸續傳出施打後死亡案例，造成大家對AZ疫苗的信任度下降而不想打。7月15日卻出現翻轉，指揮中心召集人張上淳接受記者提問時，引述國外有AZ、BNT疫苗混打後免疫效果良好的先例，前台大感染科醫師林氏璧晚上也在臉書分享瑞典AZ、莫德納疫苗混打中和抗體比只打AZ疫苗高10倍。AZ疫苗當日創下66,681筆聲量高峰，並連續5日成為網路上討論度最高的疫苗廠牌，「混打說」快速發酵，提高民眾對AZ疫苗的接受度。

此外，指揮中心說未來4周僅有AZ疫苗能打，網友擔憂現在不打，未來等到的恐怕不是莫德納，而是討論度更低的國產高端疫苗、聯亞疫苗等，也間接帶動AZ疫苗的討論度。根據指揮中心統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台的數據結果，7月11日至18日期間，有多達119萬原本僅願施打莫德納疫苗的人改選AZ疫苗，成功從谷底大翻身。





第二劑想打什麼 「AZ+BNT」混打呼聲最高

進一步調查近一週（2021年7月14日至2021年7月20日）網友最期待「AZ+BNT」的混打組合，除了張上淳引述國外有混打後免疫效果良好的先例，新光醫院副院長洪子仁7月16日在廣播節目《蔡詩萍嗆新聞》上說，先去接種AZ疫苗才是「聰明人的選擇」，接種後3個月左右，郭台銘捐贈的1,000劑BNT疫苗剛好來台，剛好有機會開放混打接種下一劑，網路聲量有4,938筆最高。

其次是陳時中7月17日在記者會上表示，目前「AZ+莫德納」混打研究結果至少要3個月才會出爐，如果國外更多有效資訊釋出後，「有機會不用等到3個月」就會朝開放方向研議，拉起一波聲量高峰，網路聲量4,484筆。

最後是兩劑都打AZ疫苗的聲量，相較之下只有893筆，在預期要施打兩劑疫苗的情況下，是最少網友討論的組合，可見不少網友這次選擇AZ疫苗多是打著混打的算盤。未來開放施打第二劑，AZ疫苗的施打意願恐怕又會迎來一波低迷期。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/07/14~2021/07/20)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年05月01日至2021年07月20日。

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