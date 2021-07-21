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新北老翁打完莫德納1周血氧突降頻喘 緊急送醫仍不治
新北市衛生局今日接獲通報，新店1名76歲男子4日打完莫德納後1周都還作息正常，但13日突然出現呼吸喘、血氧過低症狀，當天緊急送醫後仍回天乏術。總計新北今日再增2例接種疫苗後死亡個案，已累積98死。
衛生局表示，新店該名死者身患多重慢性病，4日打完莫德納在之後1周作息皆正常，不過13日出現呼吸喘以及血氧過低現象，緊急送醫後不治死亡。
另外1死則是新莊區84歲老翁，同樣身患多重慢性病，上個月18日接種AZ疫苗，這1個多月來都作息正常，但20日不幸死亡。目前98死中有87例接種AZ後死亡、11例接種莫德納後死亡。
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