台中疫苗第一劑施打逾59萬人 接種率達25%

台中市政府表示，截至今天中午，台中接種第一劑疫苗人數達59萬7227人，以台中18歲以上234萬5725人口計算，疫苗接種率達25%。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，另確診個案中新增5例死亡。

台中市政府下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕表示，今天沒有新增本土與境外確診個案，截至今天中午12時止，台中接種第一劑疫苗人數達59萬7227人，以台中18歲以上234萬5725人口計算，疫苗接種率為25.46%。

盧秀燕說，昨天是銜接唐鳳預約系統大量施打的一天，除了醫療院所，昨天廣設63處快打站，包含上午50處，下午13處，總計昨天一整天，台中有4萬7569人次完成施打AZ疫苗。

颱風烟花逼近，本週是疫苗接種高峰，盧秀燕表示，接下來幾天颱風可能影響還不大，週六開設的疫苗快打站，是否受颱風影響還要再觀察，會根據中央氣象局與流行疫情指揮中心的資料，來研判後公告。

至於7月26日中央可能降級疫情警戒，盧秀燕說，屆時若疫情持續平穩，長照、醫療、社福與教育機構，會優先彈性鬆綁，讓需要照顧的民眾回到相關機構，讓照顧的家屬可以喘息。

台中市文化局長陳佳君表示，若進一步解封，市內藝文場館將採穩健式鬆綁，館內設置社交距離宣導員，文化中心、博物館室內容留人數上限100人，全程戴口罩、禁止飲食，暫停兒童展廳及使用穿戴式、互動式與觸控式裝置。

中市客委會主委江俊龍表示，若適度解封，石岡土牛客家文化館與東勢客家文化園區，將開放室內展間人流上限，分別為20人及50人，相關規定採滾動式檢討。

至於桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲表態，第二劑疫苗願接種高端疫苗，盧秀燕表示，她在今年4月施打第一劑疫苗，因防疫工作繁忙，尚未接種第二劑，不過身為直轄市的市長，個人注射疫苗，要配合國家政策、以身作則。

媒體提問，有台中市民患有罕見疾病，也有相關診斷證明，但未列入疫苗施打名單該如何處理，中市衛生局長曾梓展表示，按照中央規定，重大與罕見疾病，都可以列入名單施打疫苗，若未列入施打，請民眾將資料交給衛生局，將以個案處理。

商品推薦