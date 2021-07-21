澎湖三管齊下堵疫情 籲民眾有疫苗就打

國內疫情趨緩，澎湖縣長賴峰偉今天表示，澎湖採機場快篩、海上阻絕與居家關懷等3步驟，有效防堵疫情流入，也呼籲民眾趕快接種疫苗，不要選廠牌，讓覆蓋率早日達到常住人口8成目標。

澎湖縣議會今天舉行第5次定期大會，縣長賴峰偉作施政報告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，成為議會的焦點議題。

賴峰偉表示，澎湖在疫情爆發時有5名確診案例，所幸都及時掌握送醫，先後康復出院，目前已維持1個多月零確診，其中採取空中（機場）快篩、海上阻絕與居家關懷等3步驟，三管齊下，可說滴水不漏，有效達防堵功用。

賴峰偉表示，近日一艘屏東籍漁船走私遭台南岸巡查獲，船上8名漁工有6人確診，顯見疫情風險仍在，目前雖仍3級警戒，但中央已適度鬆綁部分管制措施，因此再次籲請民眾趕快接種疫苗，不要選廠牌，讓澎湖覆蓋率早日達到常住人口的8成目標。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲今天在議事堂中，對於縣府團隊、第一線醫護人員和民眾在1個多月來的警戒期，日夜共同守護澎湖表達感謝，希望在後疫時期，除了建請縣府比照去年發放新台幣1000元振興消費禮金外，亦要積極爭取第3劑疫苗、切合地方的相關紓困方案與縣政建設推動，要陸續動起來，如期如實完成。

澎湖縣議會第5次定期大會，今天開議，賴峰偉作施政報告，會期至8月18日。

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