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接種高端安慰劑打莫德納竟遭拒 陳時中：可以施打
日前外送員打高端安慰劑之後被拒打公費疫苗，對方表示說因為會有混打問題，因此拒絕讓他施打莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前高端有做延伸計畫，有邀請打安慰劑的受試者回來打高端疫苗，而原先打安慰劑者也可以跟原本醫院拿受試者證明，可以打公費疫苗沒有問題，但如果屬於試驗組，就不建議再打公費疫苗，因為現在疫苗已經是完成FDA認證。
針對參加過國產疫苗並且施打過安慰劑者，過去受試者若為安慰劑組會個別接獲通知，但日前有外送員獲知為安慰劑組，卻仍無法再行前往施打莫德納疫苗。莊人祥表示，據知該個案後來也已經拿到實驗室的安慰劑等相關證明，目前也已順利接種。
施打安慰劑的部分，高端疫苗經過EUA通過，陳時中表示，若試驗組打過兩劑沒有必要再打了，至於安慰劑組，沒有不幫他打的理由，因為臨床試驗是跟公司簽約，若沒有打過公家單位的疫苗，他就可以施打。
專家小組召集人張上淳表示，但若安慰劑組已經列在65歲以上可以優先打公費的對象，就按照此優先順序施打，如果是年輕人就要按照一樣照次序登記預約接種，不是因為安慰劑，就可以優先打公費疫苗。
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