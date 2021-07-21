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接種高端安慰劑打莫德納竟遭拒 陳時中：可以施打

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

日前外送員打高端安慰劑之後被拒打公費疫苗，對方表示說因為會有混打問題，因此拒絕讓他施打莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前高端有做延伸計畫，有邀請打安慰劑的受試者回來打高端疫苗，而原先打安慰劑者也可以跟原本醫院拿受試者證明，可以打公費疫苗沒有問題，但如果屬於試驗組，就不建議再打公費疫苗，因為現在疫苗已經是完成FDA認證。

針對參加過國產疫苗並且施打過安慰劑者，過去受試者若為安慰劑組會個別接獲通知，但日前有外送員獲知為安慰劑組，卻仍無法再行前往施打莫德納疫苗。莊人祥表示，據知該個案後來也已經拿到實驗室的安慰劑等相關證明，目前也已順利接種。

施打安慰劑的部分，高端疫苗經過EUA通過，陳時中表示，若試驗組打過兩劑沒有必要再打了，至於安慰劑組，沒有不幫他打的理由，因為臨床試驗是跟公司簽約，若沒有打過公家單位的疫苗，他就可以施打。

專家小組召集人張上淳表示，但若安慰劑組已經列在65歲以上可以優先打公費的對象，就按照此優先順序施打，如果是年輕人就要按照一樣照次序登記預約接種，不是因為安慰劑，就可以優先打公費疫苗。

新冠疫苗

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