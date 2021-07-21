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嘉市連3天讓3700教職員施打疫苗 為開學準備

中央社 / 嘉義市21日電

嘉市府自昨天起一連3天，安排全市3700多名國中小學教職員施打疫苗，其中也包含外縣市選擇在嘉市施打者。市長黃敏惠今天到場關心施打情況表示，為暑期輔導及9月開學準備。

嘉義市政府教育處表示，這次施打疫苗人員包含國中小（含嘉大附小、私立中學國中部）及國立嘉義特教學校計有3300多人，公私立幼兒園第二階段施打人員68人也併入這次施打範圍；外縣市國小教職員選擇在嘉義市施打者則有300餘人，均安排在聖馬爾定醫院施打。

黃敏惠指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，自5月中旬起升溫，學校開始停課不停學教學模式，對老師是一種挑戰，最後都能克服；接種疫苗僅能降低染疫後的重症機率，並不代表不會被感染，仍要遵守防疫規範；趁暑期為第一線教育人員接種疫苗，是為暑期輔導及9月開學準備。

在外縣市任教的翁老師表示，考量離家近、施打疫苗方便，避免南北往來移動增加傳播風險，選擇在嘉義市接種疫苗。

北園國中黃姓老師指出，提早施打疫苗增加保護力，有利於教學現場運作，守護教師、學生及家長等多方健康安全。

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