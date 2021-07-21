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民間成功買BNT疫苗 政府卻破局？政院：公私協力才成功

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾透露與德國BNT在去年差點簽約，最後卻破局，購買疫苗不成。不過，如今包括台積電、永齡基金會，和慈濟基金會都成功簽約，何以政府做不到？行政院發言人羅秉成表示，這是在政府民間合作之下創造出一個特出的公私協力模式，才能夠成功。

台灣官方未能與德國BioNTech達成協議，取得BNT疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中曾透露談判過程，稱雙方原已簽約在即，最後又破局。陳時中特別點出，過程中對方強烈建議調整中文新聞稿中我國二字改為台灣，並說「這不是合約內的問題，是合約外的問題」。

行政院今下午舉行「BNT原廠疫苗捐贈專案-慈濟基金會專案進度說明」記者會。羅秉成被問及，政府與民間何以談判出的結果不同，他表示，早在去年開始，政府在國際上要採購疫苗都是想方設法，積極進取去找各種的管道，希望買到安全、足夠的疫苗供國人使用，但在過程中有一些障礙跟困難存在。

羅秉成說，這次是在政府跟民間的合作底下，創造初一個公私協力的模式，最能夠兼顧到政府的利益，也能夠滿足捐獻者的熱情，採購到足夠的疫苗。他表示，中間如果沒有公私協力、民間的支持，也不太容易做得到，所幸民間出錢出力，政府協力來合作，才有可能創造出這樣的一個模式。

羅秉成說，以這種特殊模式來處理國際疫苗所面臨的採購上的問題跟困難，終於克服這個困難，順利達成簽約這個階段的重大進展。

至於為何先前沒有主動尋求民間幫助，羅秉成說，政府當初與BNT洽談非常努力，卻在最後應該可以達到成功的階段受阻，而當時民間還沒有提出相關協助的方法；後來可以開啟這樣的方法，政府也評估有相當的可行性，所以才用專案來辦理。他說，在專案辦理過程裡，是大家集思廣益創造一個特殊的模式才能夠成功。

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