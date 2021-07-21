中市公車、計程車司機還沒打疫苗 交通部：疫苗不夠！

中央疫情指揮中心昨公布全台疫苗覆蓋率達22.48％，突破200多萬人次，但台中市公車與計程車司機、捷運站務人員等卻等無疫苗可打。台中市議員楊正中指出，市府交通局從6月底起每周發文給交通部，但交通部一再回應「疫苗不足」、「衛福部已讀不回」，楊正中質疑中央不是一再強調「疫苗夠了」「不用再開專案了？」現在是要司機們自求多福嗎？

楊正中說，7月初時他已建請市府優先開打大眾運輸從業人員疫苗，但半個月過去，不少公車司機頻向他訴苦，等不到疫苗，接種疫苗對象第七類是「維持國家安全及社會機能正常運作者」除各領域主管機關認定的必要工作人員外，仍需報指揮中心同意。

目前台中市府交通局已完成列冊，6月25日起每周發文，另打電話向交通部爭取進行專案施打，交通部也無奈表示，手上沒疫苗，仍待中央疫情指揮中心分配，指揮官陳時中7月初也表示要把運輸業列入下一波，但至今不見蹤影，楊正中說，這不是把公車司機當空氣？難道街上跑的都是無人公車嗎？不顧乘客權益？

楊正中說，因應疫情趨緩，陳時中也說下周會逐步「緩坡式降級」屆時大眾運輸系統將面臨來自四面八方的旅客，中捷每天運量已超過7000人次，計程車司機經常被框列居檢，不能再讓公共運輸第一線工作人員冒險「維持社會運作」應盡速同意台中市第七類疫苗專案讓這些人打到疫苗，保護自己也保護大眾安全。

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