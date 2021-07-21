AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

國內疫苗施打關心何時才有新疫苗進口，國人何時才能混打的AZ以外的其他廠牌，包含莫德納、BNT疫苗甚至國產疫苗等。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前要先很感謝慈濟要捐贈的BNT疫苗已經完成初步簽約，但實際疫苗抵台時程無法掌握，等到確定後會做出恰當安排。

至於目前台大醫院及長庚醫院都屬實施「AZ+莫德納」等混打試驗，呼聲高的還有AZ混打BNT疫苗或國產疫苗等計劃。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，混打模式在疫苗小組討論時要看有無國際及國內的時程資料，其中「AZ混打BNT」確實有國際資料，國內不用重複做相關實驗，但當初沒有AZ+莫德納的報告，有專家建議在等待國際報告之外，國內自己也可以做實驗。

至於國產疫苗的混打，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員強調，會希望有做這樣的實證資料，看看國產疫苗是否可以跟其他廠牌疫苗混打，張上淳表示，要有好的實證資料，才能給國人施打較為安全。

至於國產疫苗目前的審查進度高端審查紀錄，其中也會涉及到國內另一家國產疫苗聯亞的審查狀況，陳時中表示，「聯亞也還沒審，影響公平性的資料會暫緩公告在相關資料的公告。」相關審查有些不公平的地方，有些公布時間沒到，有些內容比較敏感，會將部分資料會在另一家審查完畢後公告，一定會在兩周後公告。

至於眾所期待的BNT疫苗混打是否能在抵台後宣布通過混打，張上淳表示，AZ+BNT疫苗是否會提早執行，國外實證資料中有兩百件個案已足夠交由小組報告討論，加上BNT何時抵台也是變數，到底是AZ+莫德納先通過小組討論，還是AZ+BNT先通過很難說。 陳時中（右）表示，目前要先很感謝慈濟要捐贈的BNT疫苗已經完成初步簽約，但實際疫苗抵台時程無法掌握，等到確定後會做出恰當安排。記者謝承恩／攝影

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