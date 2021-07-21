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AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

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AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內疫苗施打關心何時才有新疫苗進口，國人何時才能混打的AZ以外的其他廠牌，包含莫德納、BNT疫苗甚至國產疫苗等。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前要先很感謝慈濟要捐贈的BNT疫苗已經完成初步簽約，但實際疫苗抵台時程無法掌握，等到確定後會做出恰當安排。

至於目前台大醫院及長庚醫院都屬實施「AZ+莫德納」等混打試驗，呼聲高的還有AZ混打BNT疫苗或國產疫苗等計劃。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，混打模式在疫苗小組討論時要看有無國際及國內的時程資料，其中「AZ混打BNT」確實有國際資料，國內不用重複做相關實驗，但當初沒有AZ+莫德納的報告，有專家建議在等待國際報告之外，國內自己也可以做實驗。

至於國產疫苗的混打，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員強調，會希望有做這樣的實證資料，看看國產疫苗是否可以跟其他廠牌疫苗混打，張上淳表示，要有好的實證資料，才能給國人施打較為安全。

至於國產疫苗目前的審查進度高端審查紀錄，其中也會涉及到國內另一家國產疫苗聯亞的審查狀況，陳時中表示，「聯亞也還沒審，影響公平性的資料會暫緩公告在相關資料的公告。」相關審查有些不公平的地方，有些公布時間沒到，有些內容比較敏感，會將部分資料會在另一家審查完畢後公告，一定會在兩周後公告。

至於眾所期待的BNT疫苗混打是否能在抵台後宣布通過混打，張上淳表示，AZ+BNT疫苗是否會提早執行，國外實證資料中有兩百件個案已足夠交由小組報告討論，加上BNT何時抵台也是變數，到底是AZ+莫德納先通過小組討論，還是AZ+BNT先通過很難說。

陳時中（右）表示，目前要先很感謝慈濟要捐贈的BNT疫苗已經完成初步簽約，但實際疫苗抵台時程無法掌握，等到確定後會做出恰當安排。記者謝承恩／攝影
陳時中（右）表示，目前要先很感謝慈濟要捐贈的BNT疫苗已經完成初步簽約，但實際疫苗抵台時程無法掌握，等到確定後會做出恰當安排。記者謝承恩／攝影

新冠疫苗 AZ疫苗 BNT 莫德納疫苗

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