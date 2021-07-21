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終於收到衛福部感謝函 佛光山：疫苗案確定「放下了」

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
趙怡（右）說，佛光山當初提出購捐疫苗心願，是希望讓台灣早日獲得足量疫苗，樂見後續有許多民間大咖一起投入，大家都想為防疫盡點力，化解台灣疫苗荒困境。圖／趙怡提供
趙怡（右）說，佛光山當初提出購捐疫苗心願，是希望讓台灣早日獲得足量疫苗，樂見後續有許多民間大咖一起投入，大家都想為防疫盡點力，化解台灣疫苗荒困境。圖／趙怡提供

慈濟基金會今宣布與上海復興完成BNT疫苗採購合約，500萬劑BNT疫苗全數捐給政府。當初也想購捐疫苗的另一宗教團體佛光山近日終於接到衛福部回函，表示感謝捐贈善意，似乎也預告此案告一段落，購捐無望。國際佛光會中華總會長趙怡說，疫苗案已經放下，近期可望攜手蔬食產業，幫助經濟弱勢者也能有頓溫飽，並振興蔬食餐飲業，一舉多得。

趙怡說，近日終於收到衛福部公文回函，提到「為採購國人所需疫苗，本中心已持續與各疫苗原廠聯繫洽談中，感謝貴會同心協力，為防疫努力。」意思是此一疫苗購捐案作業已告一段落，佛光山其實心裡已有底。

趙怡表示，當初提出購捐疫苗心願，是希望讓台灣早日獲得足量疫苗，樂見後續有許多民間大咖一起投入，大家都想為防疫盡點力，化解台灣疫苗荒困境。

「佛光山還有很多事情可以做！」趙怡說，雖然購捐疫苗心願無法成真，還有許多可以做、值得做的事，本月25日將開理監事會，將討論一些紓困、復甦方案，初步方向是想幫助經濟弱勢者，也協助蔬食餐飲業走過疫情難關，創造多贏效益。>

趙怡表示，佛光山當初提出購捐疫苗心願，是希望讓台灣早日獲得足量疫苗，樂見後續有許多民間大咖一起投入，大家都想為防疫盡點力，化解台灣疫苗荒困境。圖／趙怡提供
趙怡表示，佛光山當初提出購捐疫苗心願，是希望讓台灣早日獲得足量疫苗，樂見後續有許多民間大咖一起投入，大家都想為防疫盡點力，化解台灣疫苗荒困境。圖／趙怡提供

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