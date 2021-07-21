何時可登記意願施打BNT疫苗？政院：到貨後就行

慈濟基金會捐贈500萬劑BNT德國原廠疫苗，今宣布已與上海復星完成採購及捐贈合約簽訂，行政院也宣布慈濟已於衛福部疾管署完成捐贈契約的簽署手續，未來民間捐贈的1500萬劑疫苗將同步供貨。至於民眾何時可以在疫苗預約平台上勾選BNT疫苗，行政院發言人羅秉成表示，未來順利到貨後，民眾應該就能選。

羅秉成說，依現在疫苗預約的規劃系統來講，原則上如果能夠順利到貨，可以開始施打的時候，應該就會把這個選項列入。

至於民間捐贈的BNT疫苗何時能夠到貨。羅秉成說，關於契約的金額，和到貨的時程都是保密事項，不便透露，但會是分批到貨。他表示，因為這樣的貨量，不太容易，也不太可能一次到貨。他重申，一次到貨的可能性是低的。

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