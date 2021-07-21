快訊

AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

北市公布4確診足跡 東湖市場豬肉攤商「感染源待釐清」

慈濟確定買到BNT疫苗 洪孟楷：對政府感激不「禁」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
疫苗施打示意圖。本報資料照片
疫苗施打示意圖。本報資料照片

慈濟今天確定與BNT簽訂合約，採購500萬劑疫苗捐贈國人施打。國民黨立委洪孟楷表示，濟誠心的說「感激不盡」、向政府痛心的說「感激不禁」。他說，歷經中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說是「多方管道是干擾」拒絕，今天能有好消息，真是對政府「感激不禁」。

洪孟楷辦公室整理

5/31響應購贈國際疫苗護台 慈濟：加碼認捐「搶時間」

6/3陳時中：大家熱心但就是買不到

6/23對慈濟採購BNT，政院稱難併案處理；食藥署也強調尚缺原廠授權書

6/26慈濟疫苗採購案，蔡英文總統允積極處理

6/30對慈濟採購疫苗，陳時中說路先走清楚，接著做比較快

7/2慈濟買疫苗 政院點頭專案處理

7/11公文跑8天？政府授權慈濟買BNT 台積、永齡若順利 可望一周簽約下訂

7/21慈濟宣布簽訂500萬劑BNT採購 全捐給民眾施打

洪孟楷說，慈濟表態買疫苗的這段時間，政府消極回應，沒在第一時間就積極處理；如今既然台積電、鴻海、慈濟都能以同一模式買疫苗，就更應再加碼採購，補足全體打兩劑的基本門檻，也為明年預作準備。

新冠疫苗

延伸閱讀

疫苗夠了？江啟臣：陳時中服務處坐1小時就知民眾心聲

陳時中：高端每月提監測報告

高端通過EUA告陳時中 民進黨批江啟臣為連任主席作秀

奧運國手搭經濟艙風波 陳時中：只建議保持社交距離

相關新聞

AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

國內疫苗施打關心何時才有新疫苗進口，國人何時才能混打的AZ以外的其他廠牌，包含莫德納、BNT疫苗甚至國產疫苗等。中央疫情...

超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？

收到簡訊了嗎？動身前往疫苗接種站前，關於出門前要帶什麼？施打前後有哪些禁忌？若是發燒如何處理？《聯合新聞網》關心您的健康，歸納整理出在施打疫苗前後，你該知道的事。

不再開放民間捐疫苗？政院：擬再買3千萬劑莫德納疫苗

針對疫苗政策，行政院發言人羅秉成今表示，政府已規劃多元採購方案，並預定在年底前增購莫德納疫苗，同時計畫在明後年購買莫德納...

醫生曝打疫苗至今「最詭異副作用」 網友哀號：真的超餓

指揮中心發言人莊人祥曾指出，AZ前10大副作用仍以注射部位的疼痛為主，占超過55%，接著是疲倦、肌肉痛，發燒則是第一、第二天較多，約為20多%，其他國家分析指出，AZ第二劑副作用較少。近日小兒科醫師徐嘉賢表示聽聞最詭異的副作用是「食慾大開」，也有已接種的網友留言分享，「超餓！當了2天的大食怪」。

買到了！慈濟宣布簽訂500萬劑BNT採購 全捐給民眾施打

慈濟基金會捐贈500萬劑BNT德國原廠疫苗，今天宣布已與上海復星完成採購及捐贈合約簽訂，將全部捐出做為民眾施打之用。慈濟...

民間成功買BNT疫苗 政府卻破局？政院：公私協力才成功

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾透露與德國BNT在去年差點簽約，最後卻破局，購買疫苗不成。不過，如今包括台積電、永齡基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。