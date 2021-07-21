慈濟確定買到BNT疫苗 洪孟楷：對政府感激不「禁」

慈濟今天確定與BNT簽訂合約，採購500萬劑疫苗捐贈國人施打。國民黨立委洪孟楷表示，濟誠心的說「感激不盡」、向政府痛心的說「感激不禁」。他說，歷經中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說是「多方管道是干擾」拒絕，今天能有好消息，真是對政府「感激不禁」。

洪孟楷辦公室整理 5/31響應購贈國際疫苗護台 慈濟：加碼認捐「搶時間」 6/3陳時中：大家熱心但就是買不到 6/23對慈濟採購BNT，政院稱難併案處理；食藥署也強調尚缺原廠授權書 6/26慈濟疫苗採購案，蔡英文總統允積極處理 6/30對慈濟採購疫苗，陳時中說路先走清楚，接著做比較快 7/2慈濟買疫苗 政院點頭專案處理 7/11公文跑8天？政府授權慈濟買BNT 台積、永齡若順利 可望一周簽約下訂 7/21慈濟宣布簽訂500萬劑BNT採購 全捐給民眾施打

洪孟楷說，慈濟表態買疫苗的這段時間，政府消極回應，沒在第一時間就積極處理；如今既然台積電、鴻海、慈濟都能以同一模式買疫苗，就更應再加碼採購，補足全體打兩劑的基本門檻，也為明年預作準備。

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