醫生曝打疫苗至今「最詭異副作用」 網友哀號：真的超餓

台灣新冠肺炎疫苗覆蓋率已達23%，對於打完疫苗後有些副作用與不適，民眾相當有感，其中最常見的包括注射部位疼痛、疲倦、發燒等。指揮中心發言人莊人祥也曾指出，AZ前10大副作用仍以注射部位的疼痛為主，占超過55%，接著是疲倦、肌肉痛，發燒則是第一、第二天較多，約為20多%，其他國家分析指出，AZ第二劑副作用較少。近日小兒科醫師徐嘉賢表示聽聞最詭異的副作用是「食慾大開」，也有已接種的網友留言分享，「超餓！當了2天的大食怪」。

小兒科醫師徐嘉賢20日在粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》寫道，最近門診多少會遇到因新冠病毒疫苗副作用就診的病人，大多數都是酸痛、疲倦，頂多有一點燒、頭暈，少數會有一點腸胃症狀，大部分兩三天內就改善。「但是我遇過最詭異的副作用：會食欲大開，想去吃一些平常很少吃的東西，想要吃韓國菜的血腸⋯⋯（這我倒沒吃過）。」

徐嘉賢也拋問：「請問各位或者家人有什麼奇怪獨特的副作用嗎？」留言區也有醫生分享，「我打第一劑AZ胃口超好一直想吃東西，打第二劑（5/24）後到現在每天胃口超好」；另外網友也說「打完AZ我整整當了兩天的大食怪，我的天啊！！！」更有網友PO出自己的暴食清單「打完回家10：30就開始好餓吃不停，凌晨2點又餓又發燒，吃一堆東西才吃退燒藥睡到天亮。隔天又吃辦桌羹、烤雞、檸檬魚、蝴蝶酥、玫瑰桃、水蜜桃、櫻桃、蘋果、奇異果，然後喝葡萄柚綠茶一定發燒！人體實驗三次實證小孩子不要亂學！」

不過打疫苗後會產生的副作用因人而異，也有網友說自己「躺了三天完全沒食慾」、「失眠、食慾減退，如果因此變瘦就太好了」、「打完瘦了兩公斤」。對於此副作用，前台大感染科醫師林氏璧指出，「沒科學根據，在臨床試驗和國外都沒看到報告。」認為不一定和疫苗有關。營養師高敏敏也提醒民眾，「油炸重鹹」與「高糖」食物易引起身體發炎，抽菸亦會使呼吸道更易受病毒侵襲，過量的酒精及熬夜，會削弱免疫系統都應避免。

補充營養加上正常的生活作息很重要，還能提升疫苗的保護力，建議大家要多食用新鮮原型食物，如強健細胞及腸胃道的雞湯、魚湯；降低發炎的鮭魚、綠茶、薑黃、莓果；可抑制自由基保護細胞的十字花科蔬菜；還有富含抗氧化的植化素、維生素的新鮮水果；一天也最少需飲用2000c.c.的水分。

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