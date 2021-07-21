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超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台北市在花博爭豔館接種站施打疫苗情形。記者蘇健忠／攝影
圖為台北市在花博爭豔館接種站施打疫苗情形。記者蘇健忠／攝影

收到簡訊了嗎？動身前往疫苗接種站前，關於出門前要帶什麼？施打前後有哪些禁忌？若是發燒如何處理？《聯合新聞網》關心您的健康，歸納整理出在施打疫苗前後，你該知道的事。

Q：打疫苗該準備的證件？

1.通知單或預約成功畫面：新冠疫苗接種目前以持有接種通知單或有預約成功畫面截圖，作為國民的施打資格證明。

2.身分證、健保卡雙證件：必須證明通知單上的身分是本人，雙證件務必帶齊。

3.口罩：必須戴口罩。也請勤洗手，與現場其他人保持社交距離。

Q：打疫苗前的注意事項？

1.施打前喝溫開水250cc。

2.不建議劇烈運動。

3.若有感冒症狀，建議暫緩施打。

4.上班族可預先請2天左右的疫苗假，讓身體好好休息。

5.若長者或身體狀況不佳者，建議有人陪同。

6.有使用免疫抑制劑的人，要把吃藥和打疫苗的時間錯開。

7.正在服用避孕藥或賀爾蒙治療的民眾，不用停藥可以直接打。

Q：打疫苗前不能吃的食物？

1.請勿預先服用普拿疼或任何退燒藥。

2.不建議預先使用抗組織胺藥物，以免掩蓋過敏症狀，延誤就醫。

3.不鼓勵飲酒。但目前沒有科學證據顯示打疫苗前，喝多少酒會干擾免疫功能。

Q：打完疫苗後注射的手臂很痛，該怎麼辦？

注射部位疼痛是常見的疫苗副作用。請盡量放鬆手臂並保持活動，以避免僵硬。也可以輕微冰敷，等到消腫後(約1~2天)，改為間歇性溫敷。如果真的非常疼痛，合併發燒，紅腫範圍持續擴大，可以諮詢醫師。

也務必記得，打完疫苗後不能揉打施針處，揉打施針處可能會讓它反應更劇烈、紅腫的機會更大。

Q：打完疫苗後發燒，要去看醫生嗎？

接種後2天內發燒、肌肉疼痛等不適，可吃解熱鎮痛的藥物來緩解。其他藥物(如ibuprofen)請與醫師討論，未持續超過2天原則上無須採檢，於退燒24小時後可返回醫院或單位上班。

若接種2天後持續發燒，甚至出現新的呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺改變，建議請醫師評估。

Q：接種疫苗後該注意什麼？

1.打完疫苗後需在接種處所停留觀察30分鐘，若出現嚴重過敏休克、劇烈頭痛、嚴重胸痛、呼吸困難、皮膚出現自發性血點等症狀，請盡速就醫。

2.若身體出現嚴重副作用，例如大面積的過敏搔癢、頭暈喘不過氣等明顯症狀時請盡速就醫。

3.不熬夜，一日需睡滿7-9小時。

Q：打完疫苗後的飲食注意事項：

1.5樣食物可多吃，讓身體強健並減少發炎情形：

a.溫開水，一天建議喝2千cc。

b.雞湯、魚湯：內含豐富胺基酸、精胺酸，能強健人體細胞和腸胃道。

c.鮭魚、綠茶、薑黃、莓果：為Omegs-3、多酚類，有助降低發炎情形。

d.十字花科蔬菜(花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔、油菜)：抑制自由基，保護細胞。

e.新鮮水果(芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等)：內含植化素及維生素，可幫助抗氧化。

2.不飲酒。過量酒精會削弱免疫系統。

3.不抽菸。抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲。

4.避免易發炎、高糖及刺激性食物，忌油炸重鹹、及垃圾食物。

Q：施打疫苗若出現副作用，會傳染給家人嗎？

若身體出現副作用，代表身體正在產生抗體，相關症狀並不會傳染，請不必擔心。

Q：打完疫苗後，身體多久會有免疫力？

打完第二劑的疫苗在兩周後才會有較完整的保護力，建議打第一劑疫苗後仍須遵守防疫新生活原則，勤洗手、配戴口罩、保持社交距離。

Q：女性生理期來，仍可照常依約施打疫苗嗎？

目前並無證據顯示打疫苗與生理期衝突，可放心施打。

Q：AZ疫苗的常見副作用有哪些？

第一劑接種後，主要副作用為注射部位疼痛(58%)、疲倦(52%)、肌肉痛(48%)與頭痛(37%)；發燒18-49歲約32.7%、50-64歲約13.8%、65歲以上約4.6%，並且不超過2天。

第二劑接種後，主要副作用為注射部位疼痛(45%)、疲倦(25%)；發燒約佔3.0%。常見不良反應低於第一劑。

Q：Moderna疫苗的常見副作用有哪些？

第一劑接種後，主要副作用為注射部位疼痛(18-49歲約81%、50-64歲約62%、65歲以上39%)、疲倦(35%)、肌肉痛(28%)、頭痛(18%)；發燒(3.1%)通常不超過2天。

Moderna第二劑接種後，三日內常見不良反應高於第一劑，主要有注射部位疼痛(18-49歲約90%、50-64歲約77%、65歲以上57%)、發燒有35.6%，18-49歲接種後疲倦(>57%)、注射部位腫脹(>52%)、肌肉痛(>43%)、頭痛(>37%)、發冷(>22%)。這些症狀通常隨年齡層增加而減少，並於數天內消失。

新冠疫苗

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